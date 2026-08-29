Ministerul rus a mai anunțat că a lovit un centru logistic din regiunea Kiev, unde ar fi fost depozitate componente pentru rachetele balistice ucrainene, relatează news.ro, care citează Reuters.

În același timp, cel puțin 37 de persoane au murit după ce un atac cu drone rusești asupra unui depozit din zona Kievului, în raionul Bucea, a provocat o explozie. Atacurile aeriene ale Moscovei asupra capitalei ucrainene și a regiunii înconjurătoare au intrat astfel în a treia zi consecutivă.

Zeci de victime după explozia unui depozit din Bucea

În capitală, o fetiță de 2 ani a murit, de asemenea, după ce o dronă a lovit o zonă nerezidențială, respectiv o cafenea, iar resturile au ajuns într-un parc.

Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, cinci persoane au fost rănite în capitală începând de sâmbătă dimineață. Printre acestea se află și o fată de 18 ani, care a fost internată în spital.

Președintele Volodimir Zelenski a promis că persoanele responsabile pentru explozia de la depozitul din Bucea, produsă vineri seara, vor fi pedepsite. Incidentul s-a soldat cu unul dintre cele mai mari bilanțuri de victime din ultimele luni și pare să fie al doilea de acest fel produs în ultimele două luni.

Zeci de persoane au fost rănite, iar peste 370 au fost evacuate din satul Mîla, a declarat Zelenski.

Infrastructura din apropiere a suferit „daune semnificative”, a adăugat președintele ucrainean, fiind afectate inclusiv clădiri rezidențiale și un centru de îngrijire pentru vârstnici.

„Cei care au permis ca acest lucru să se întâmple trebuie trași la răspundere pentru deciziile lor”, a scris Zelenski pe X.

„Există reglementări în vigoare – muniția nu poate fi depozitată în apropierea locuințelor sau a altor zone rezidențiale. Cu siguranță se vor trage concluziile corespunzătoare”, a adăugat el.

Zelenski: „Nu avem dreptul să permitem repetarea unor astfel de tragedii”

Prim-ministrul Serhii Korețki, care a vizitat locul exploziei de vineri, a făcut referire la un incident similar produs în iulie și soldat cu 10 morți.

„În al cincilea an de război pe scară largă, nu avem dreptul să permitem repetarea unor tragedii precum cea care a avut loc la Vîșneve și cea din districtul Bucea”, a scris Korețki pe Telegram.

Zelenski a declarat că au fost deja deschise dosare penale sub acuzația de neglijență în exercitarea funcției.

Autoritățile ucrainene dezvăluie rareori amploarea pagubelor suferite de țintele militare în urma atacurilor rusești.

Roiuri de drone au vizat Kievul și alte regiuni

Rusia și-a intensificat războiul aerian împotriva Ucrainei, folosind un număr tot mai mare de rachete balistice și drone cu motor cu reacție, dificil de doborât.

Alte nouă regiuni au fost ținta unor atacuri nocturne rusești, a declarat Zelenski, afirmând că, în special, Kievul se află sub „un atac practic neîntrerupt” cu drone de mare viteză.

Sâmbătă, sirenele de alarmă au sunat pe tot parcursul dimineții pentru a treia zi consecutiv, în timp ce forțele aeriene ucrainene au avertizat asupra unor noi valuri de drone care se apropiau de capitală.

Pe cer se auzea zgomotul sistemelor de apărare antiaeriană, care încercau să intercepteze dronele.

Guvernatorul regiunii Kiev, Tîmur Tkacenko, a declarat că o fetiță de 14 ani a fost ucisă într-un atac cu drone desfășurat în cursul dimineții asupra districtului Borîspil.

Peste 260 de drone de atac, folosite într-o singură noapte

De-a lungul nopții au avut loc atacuri și asupra regiunilor Odesa, Dnipro, Kiev, Zaporojie, Sumî, Herson, Harkov, Mîkolaiv, Donețk și Cernihiv, a enumerat Zelenski.

Potrivit președintelui ucrainean, în atacuri au fost implicate peste 260 de drone de atac, precum și drone de tip „Banderol”.

Atacurile asupra Kievului și a împrejurimilor sale, desfășurate joi și vineri, au avariat depozite și locuințe. Unii oficiali ucraineni au descris aceste lovituri drept parte a unei campanii menite să „paralizeze” orașul, care are o populație de câteva milioane de locuitori.

Prim-ministrul Serhii Korețki, care a vizitat locul exploziei produse vineri, a subliniat din nou gravitatea situației.

„În al cincilea an de război pe scară largă, nu avem dreptul să permitem repetarea unor tragedii precum cea care a avut loc la Vîșneve și cea din districtul Bucea”, a scris acesta pe Telegram.

Zelenski a declarat că au fost deja deschise dosare penale sub acuzația de neglijență în exercitarea funcției.

Autoritățile ucrainene dezvăluie rareori pagubele suferite de țintele militare în urma atacurilor rusești.