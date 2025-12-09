Un bărbat a primit patru amenzi după ce i-a fost desenat un loc de parcare pentru persoane cu dizabilități în jurul mașinii

Un bărbat a criticat consiliul local după ce un loc de parcare pentru persoane cu dizabilități a fost marcat în jurul mașinii sale parcate legal, ceea ce i-a adus patru amenzi.

Proprietarul unui Audi a postat pe rețelele de socializare imagini cu angajații Consiliului Local Croydon vopsind marcaje pentru persoane cu dizabilități în jurul mașinii sale parcate, în timp ce el era în vacanță, scrie Daily Mail.

La întoarcerea din călătorie, artistul Afrobeats Silvastone a găsit patru amenzi (PCN) pe mașina sa parcată pe o stradă din apropierea casei sale din New Addington, sudul Londrei.

Imaginile arată cum agenții de parcare i-au dat amenzi între 22 și 26 noiembrie, după ce au găsit mașina în locul de parcare pentru persoane cu dizabilități, proaspăt vopsit.

Consiliul a anulat amenzile

Consiliul local din Croydon, care a dat faliment de trei ori în ultimii cinci ani, a declarat că amenzile au fost „anulate cu o săptămână înainte ca videoclipul să fie încărcat pe rețelele de socializare”.

Autoritatea locală și-a „cerut scuze” bărbatului, dar a insistat că este „o practică standard” să se vopsească în jurul vehiculelor pentru a preveni întârzierile.

Artistul londonez a declarat că a plecat în vacanță, „gândindu-mă că sunt în siguranță, că pot călători, că mașina mea este în regulă”.

„Deci, imaginați-vă: îmi parchez mașina și, după cum puteți vedea, nu se află în niciun loc de parcare rezervat persoanelor cu dizabilități sau în zonă cu acces restricționat. Nu există nicio linie galbenă”, a spus el.

Agenții au aplicat amenzile în mod repetat

El a continuat: „Iată că se întâmplă ceva nebunesc. Pe camera mea mică am surprins cum se amenajează un loc de parcare pentru persoane cu dizabilități în jurul mașinii mele. Nebunie curată. Și acum apare o polițistă rutieră. Ea a decis să-mi dea o amendă. Mă gândesc „ce fel de nebunie e asta?”, pentru că nu mi-am parcat niciodată mașina în locul rezervat persoanelor cu dizabilități. Așadar, Consiliul Local Croydon, nu știu ce vă trece prin cap. Oricum, a doua zi, doamna s-a întors.”

El a continuat spunând că „asta nu e în regulă” și „nu e corect”, amenzile fiind de 160 de lire sterline fiecare, reduse cu 50% dacă sunt plătite în avans.

Locul de parcare pentru persoane cu dizabilități a fost instalat, potrivit relatărilor, ca răspuns la o solicitare a unui alt rezident, iar contractorii au făcut o fotografie mașinii pentru ca aceasta să nu primească amendă.

Cu toate acestea, consiliul a declarat că „din păcate, unul dintre agenții noștri de parcare nu a fost informat” și au fost emise amenzi de parcare.

Proprietarul Audi a adăugat: „Este clar că nu există comunicare, voi [Consiliul Croydon] faceți cum vreți pentru a obține profit. Pare că ne intimidează, pentru că cum poți face asta?”

Un purtător de cuvânt al Consiliului Croydon a declarat: „Contractantul nostru pentru marcaje rutiere a vopsit linii pentru un nou loc de parcare pentru persoane cu dizabilități pe 17 noiembrie, ca răspuns la o solicitare a unui rezident. Contractantul a vopsit în jurul mașinii, conform practicii standard, altfel ar fi trebuit să aștepte ca locul să se elibereze, ceea ce ar fi putut dura săptămâni. Contractantul a făcut o fotografie mașinii, astfel încât să știm să nu-i dăm proprietarului o amendă. Din păcate, unul dintre agenții noștri de parcare nu a fost informat și a emis amenzi de parcare. Cu toate acestea, acestea nu au fost transformate în amenzi, deoarece aveam o notă în sistem din partea contractorului nostru. Amenzile au fost anulate cu o săptămână înainte ca videoclipul să fie încărcat pe rețelele de socializare și ne-am cerut scuze pentru confuzie. Este inacceptabil ca agentul nostru de parcare să fi fost jignit verbal online. Rugăm toți locuitorii care au nelămuriri să contacteze direct consiliul local și să nu insulte niciun membru al personalului care își îndeplinește atribuțiile.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













