Un bărbat a mers pe bicicletă cu un copil agățat de gât. A intrat și pe contrasens într-un giratoriu. FOTO&VIDEO

Poliția a demarat o anchetă, iar utilizatorii rețelelor sociale condamnă vehement gestul.

Videoclipul a devenit viral pe rețelele sociale, provocând o reacție puternică din partea utilizatorilor, care l-au condamnat pe bărbat pentru modul periculos în care a pus în pericol copilul.

„Ar trebui organizat un protest împotriva acestui idiot. Ce rușine... copilul putea fi ucis”.

Serviciul de Poliție din Irlanda de Nord a confirmat că este la curent cu cele întâmplate și investighează cazul. „Suntem conștienți de un videoclip care circulă pe rețelele sociale, în care un adult și un copil merg cu bicicleta într-un mod periculos în zona Springfield Road. Dacă cineva are informații suplimentare sau imagini de la camere de bord, rugăm să ne contacteze” au precizat autoritățile.

MailOnline a contactat Serviciul de Poliție pentru un comentariu oficial.

Incidentul amintește de un caz similar petrecut cu un an în urmă când un tată a stârnit indignare după ce un videoclip îl arăta în timp ce „arunca” un bebeluș în aer. Clipul de 35 de secunde îl surprindea pe tată legănând copilul cu brațele înainte și înapoi, peste cap și printre picioare, gesturi criticate dur pentru riscurile grave asupra sănătății bebelușului.

Medicii au atras atenția că astfel de manevre pot provoca traumatisme craniene severe cauzate de mișcarea violentă a creierului în interiorul craniului. Dr. Stuart Fischer, medic internist și fost pediatru în urgențe, a explicat că astfel de traume pot necesita investigații imagistice, dar leziunile microscopice pot rămâne nedetectate.

Sindromul copilului zgâlțâit este cauzat de mișcări bruște aplicate copilului, care pot provoca leziuni grave ale creierului, hemoragii și vânătăi, reprezentând un risc major pentru dezvoltarea acestuia. În Statele Unite, între 1.000 și 3.000 de copii sunt afectați anual de acest sindrom, un sfert dintre cazuri fiind fatale, iar 80% ducând la daune permanente

Vârsta exactă a copilului din videoclipul recent nu este cunoscută, dar dacă este are sub un an, riscurile sunt și mai mari, deoarece craniul nu este încă complet dezvoltat și protejează insuficient creierul.

