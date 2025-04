Turiștii care vor să ajungă pe Transfăgărășan cu mașina mai au de așteptat. Faimosul drum din România nu a fost deszăpezit

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a promis o modernizare a Transfăgărășanului, care ar permite circulația pe tot parcursul anului, însă proiectul este în întârziere.

Așa arată de sus cei 14 kilometri de şosea şerpuita care urcă versantul dinspre Sibiu, la Bălea Lac. Turiștii ajunși în zonă au fost dezamăgiți să afle că circulația este închisă, mai ales ca zăpada mai e doar din loc în loc.



Cuplu: "Ar fi fost o experiență mult mai bună dacă ai fi putut să faci tot drumul cu mașina. Am făcut asta acum doi ani, a fost o experiență grozavă."



Turist: "Am închiriat o mașină și am sperat dar din păcate nu am avut noroc. Am luat telecabina și am reușit să-l vedem de sus".

Tot cu telecabina îşi aprovizionează cabanele, şi cei care au afaceri la Bălea Lac.



Bogdan Turcu, Antreprenor Local: "Suntem la sfârșitul lunii aprile, iar zăpezile au încetat de mai bine de două săptămâni. Drumul este închis, considerăm noi că ar putea fi practicabil."



Drumarii au curățat şoseaua doar la poalele muntelui, dar promit că lucrările de deszăpezire vor merge repede.



Tudor Duțu, Director Regional DRDP Braşov: "Suntem convinși că vor fi finalizate mult mai repede față de termenele la care i-am obișnuit pe participanții la trafic, pentru că au fost cantități mult mai puțin însemnate de zăpadă în această iarnă".



Încă de acum doi ani, cei de la Compania Națională de Admininistrare a Infrastructurii Rutiere au anunțat că vor moderniza Transfăgărășanul, astfel încât să fie circulabil pe tot parcursul anului, sau aproape.

O firmă de proiectare trebuia să stabilească soluțiile tehnice până pe 1 aprilie, dar nu a respectat termenul. Ba mai mult, mai are de făcut o serie de foraje în teren, insă nu poate, din cauza zăpezii, așa că predarea lucrării va mai dura. Reprezentanții CNAIR nu au comentat situația.

