Un bărbat a fost reţinut după ce a escaladat Turnul Eiffel cu un steag american. Monumentul a fost evacuat. VIDEO

Bărbatul a fost zărit în jurul orei 15:45, în timp ce se căţăra pe Turnul Eiffel, între etajul al doilea şi cel de-al treilea, şi agăţa acolo un steag american, a precizat aceeaşi sursă. Bărbatul a fost reţinut în momentul în care ajungea la etajul al treilea.

Piaţa din faţa clădirii, precum şi etajele al doilea şi al treilea au fost evacuate pentru o perioadă, potrivit sursei din cadrul poliţiei. Alpinistul nu a oferit nicio explicaţie cu privire la motivele gestului său, a precizat sursa. Acesta a fost reţinut pentru „punerea în pericol a vieţii altora” la secţia de poliţie din arondismentul al 7-lea al capitalei, a adăugat sursa.