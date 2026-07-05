Un bărbat a fost reţinut după ce a escaladat Turnul Eiffel cu un steag american. Monumentul a fost evacuat. VIDEO

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Turnul eiffel
Getty

Un bărbat a fost reţinut după ce a urcat pe Turnul Eiffel şi a agăţat un steag american sâmbătă după-amiază, fapt care a dus la evacuarea esplanadei şi a două etaje ale monumentului, potrivit unor surse din cadrul poliţiei, citate de AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Bărbatul a fost zărit în jurul orei 15:45, în timp ce se căţăra pe Turnul Eiffel, între etajul al doilea şi cel de-al treilea, şi agăţa acolo un steag american, a precizat aceeaşi sursă. Bărbatul a fost reţinut în momentul în care ajungea la etajul al treilea.

Piaţa din faţa clădirii, precum şi etajele al doilea şi al treilea au fost evacuate pentru o perioadă, potrivit sursei din cadrul poliţiei. Alpinistul nu a oferit nicio explicaţie cu privire la motivele gestului său, a precizat sursa. Acesta a fost reţinut pentru „punerea în pericol a vieţii altora” la secţia de poliţie din arondismentul al 7-lea al capitalei, a adăugat sursa.

Steagul cu stele a fost dat jos de către Grupul de intervenţie şi protecţie (GIP) al Direcţiei pentru ordine publică şi circulaţie (DOPC) din cadrul Prefecturii de Poliţie din Paris.

Sâmbătă, Statele Unite au sărbătorit 250 de ani de la semnarea Declaraţiei de Independenţă la Philadelphia (est), care a marcat ruperea celor treisprezece colonii de Coroana britanică.

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Sursa: News.ro

Etichete: paris, steag, turnul eiffel,

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