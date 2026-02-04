Motivul atacului rămâne necunoscut. Băiatul a fost transportat la spitalul din Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), unde a fost supus unei operații de urgență, relatează Ouest France.

„A suferit aproximativ cincizeci de mușcături, în special la brațe și picioare”, a declarat o sursă apropiată anchetei pentru La République de Seine-et-Marne. Din fericire, viața lui nu este pusă în pericol, iar ceilalți doi copii nu au fost răniți.

Cei trei câini au fost capturați de poliția locală și predați unui medic veterinar „pentru teste de rabie și evaluare comportamentală”, înainte de a fi mutați într-un adăpost pentru animale.

Primele investigații arată că animalele au evadat de la o companie unde erau ținute, după ce poarta fusese lăsată deschisă. Proprietarul câinilor a fost interogat și apoi eliberat. Ancheta este în desfășurare.