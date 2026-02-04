Copilul se pregătea să plece la școală și a introdus la cuptorul cu microunde jucăria senzorială NeeDoh Nice Cube pentru a o face mai maleabilă, potrivit Loyola Medicine, citată de PEOPLE.

Mama sa a povestit că fiul a aflat despre trend de la un prieten. Ea era în garaj și a auzit cuptorul cu microunde pornind, crezând că băiatul își încălzește micul dejun.

„După un țipăt înfiorător, și-a dat seama că ceva era grav”, a precizat centrul medical. Când băiețelul a deschis cuptorul cu microunde, obiectul plin cu gel a explodat pe fața și mâinile lui.

El a încercat să spele substanța, dar fără succes. Băiatul a fost dus la urgențe și transferat la Centrul pentru Arsuri al Loyola Medicine, unde a fost consultat și de un oftalmolog pentru ochiul umflat. Vestea bună: vederea lui nu a fost afectată și acum se recuperează acasă.

Site-ul producătorului avertizează clar: „NU încălziți, nu congelați și nu folosiți la microunde, poate provoca răni.” Mama a declarat pentru CBS News că băiatul a suferit arsuri de gradul doi pe brațe și o parte a corpului, dar se așteaptă să revină la școală în scurt timp.

Paula Petersen, asistent medical specializat în arsuri, a subliniat că băiatul „are mare noroc că nu a suferit răni mai grave” și a avertizat că astfel de trenduri pot fi extrem de periculoase pentru copiii care nu înțeleg consecințele.

Acesta este al patrulea copil care ajunge la centrul de arsuri din cauza acestui trend. „O copilă a pus jucăria încălzită pe deget și și-a ars pielea”, a spus McElligott, adăugând că aproximativ 30% dintre pacienți sunt copii.