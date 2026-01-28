O parte dintre utilizatori sunt nemulțumiți de schimbarea termenilor și condițiilor de funcționare și migrează către alte aplicații.

Este una din cele mai mari piețe în SUA, unde sunt 200 de milioane de utilizatori, iar noii proprietari Tiktok, care au transformat această aplicație într-o entitate separată, sunt apropiați de-ai președintelui Donald Trump și de aici apar și temerile utilizatorilor.

Compania se numește TikTok Us Join Venture, formată din aproape 20% ByteDance, proprietarii TikTok, 15% Oracle Corporation, MGX Fund Managemt Limited (15%) și Silver Lake (15%).



Mai multe detalii în VIDEO.

