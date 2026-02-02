„A fost multă hărțuire, intimidare, excludere din echipă, din proiecte. Se întâmplau foarte multe lucruri.” „Îmi era foarte greu să dorm noaptea, aveam flashback-uri, eram obosită, îmi pierdeam motivația”, a declarat ea pentru Sky News.

Împreună cu trei foști colegi, Lynda a intentat un proces împotriva TikTok. Este al doilea caz de acest tip cu care se confruntă aplicația din partea foștilor angajați britanici în ultimele luni.

Lynda a început să lucreze la companie ca moderator, apoi ca angajată în controlul calității, verificând munca moderatorilor din agenții externe. La început, spune ea, i-a plăcut jobul și l-a considerat satisfăcător. Însă ulterior a fost mutată pe un flux de lucru care implica unele dintre cele mai extreme tipuri de conținut publicate pe TikTok.

„Nu vrei să vezi copii abuzați sexual, nu vrei să vezi femei supuse tuturor formelor de violență, nu vrei să vezi oameni care se automutilează, […] folosind insulte rasiale toată ziua. M-a afectat.”





Lipsurile pentru angajați

În ciuda conținutului extrem pe care îl analiza zilnic, Lynda spune că sprijinul pentru protejarea sănătății mintale a moderatorilor a fost insuficient, la fel ca și măsurile pentru a le permite să își facă munca eficient.

TikTok le spune moderatorilor să ia pauze atunci când au nevoie și le oferă acces la o platformă de suport psihologic. Însă Lynda, precum și alți moderatori cu care Sky News a discutat recent, afirmă că în practică nu s-au simțit sprijiniți.

În schimb, spun ei, erau presați să lucreze mai repede și mai intens, indiferent cât de tulburător era conținutul.

„Ești monitorizat de inteligență artificială toată ziua”, spune ea.

Această acuzație, potrivit căreia moderatorii sunt supravegheați constant și supuși unei presiuni intense, a mai fost relatată anterior de alți angajați TikTok.

„Moderatorii se simt presați să livreze rezultate, așa că trebuie să continue, chiar dacă vezi ceva care te afectează profund și simți că îți dau lacrimile”, spune Lynda.

„Uneori plângi, dar continui să lucrezi pentru că trebuie să atingi targetul. Altfel, îți este afectat bonusul, siguranța locului de muncă, salariul — totul.”

Ea spune că această presiune are un impact direct asupra siguranței utilizatorilor:

„Când lucrezi sub presiune și în viteză, faci greșeli. Asta înseamnă că lucruri care nu ar trebui să fie pe platformă rămân acolo. Nu este bine nici pentru moderatori, nici pentru utilizatori”.

Totuși, potrivit celui mai recent raport de transparență, TikTok afirmă că elimină peste 99% din conținutul dăunător înainte că acesta să fie raportat.

Conform datelor colectate pentru Actul UE privind serviciile digitale, TikTok ar avea cele mai mici rate de eroare și cea mai mare acuratețe în moderare dintre toate marile platforme de social media.

După doi ani la TikTok, Lynda s-a alăturat sindicatului United Tech and Allied Workers (UTAW) și a devenit reprezentant sindical. Atunci, spune ea, a început să simtă că este hărțuită și intimidată, lucru pe care îl pune pe seama activitățîi sale sindicale.

„Mi-a luat ceva timp, câteva luni, să observ tiparul”.

Ea afirmă că, pe lângă excludere și intimidare, evaluarea să profesională a fost retrogradată de la cel mai înalt calificativ la cel mai scăzut, fără o explicație clară — nici măcar după ce a depus o plângere oficială.

„Alți angajați care nu avuseseră anterior nicio problemă și pe care i-am ajutat să devină membri de sindicat au început să treacă prin același tipar”.

Anul trecut, când TikTok a demarat un amplu proces de restructurare a modului în care moderează conținutul, echipa Lyndei a fost informată că se află în pericol. Din cei 24 de angajați vizați de concedieri, 11 și-au pierdut locurile de muncă.

Potrivit acțiunii în justiție, toți cei concediați erau implicați deschis în activități sindicale.

Stella Caram, șefa departamentului juridic al organizației Foxglove, îi reprezintă pe foștii angajați: „În acest caz, cerem despăgubiri pentru lucrători. Ei au fost concediați ilegal pentru că s-au implicat în activități sindicale. Vrem ca acest caz să creeze un precedent, pentru că vedem astfel de situațîi în întreaga lume.”

Reacția TikTok

TikTok a declarat pentru Sky News: „Respingem cu fermitate aceste acuzațîi nefondate și inexacte. Am îmbunătățit constant tehnologiile de siguranță și moderarea conținutului, lucru demonstrat de fapte: un nivel record de conținut care încalcă regulile eliminat automat (91%) și un volum record de conținut eliminat în mai puțîn de 24 de ore (95%).”

