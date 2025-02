Un avion rus a încălcat pentru scurt timp spaţiul aerian polonez

"O aeronavă Su-24MR a forţelor armate ale Federaţiei Ruse a încălcat spaţiul aerian de deasupra apelor teritoriale ale Poloniei", a declarat comandamentul operaţional al ţării într-un comunicat difuzat pe X, precizând că avionul a rămas în spaţiul aerian polonez timp de 1 minut şi 12 secunde.

JUST IN: ???????????????? A Russian military aircraft, Su-24MR, violated Polish airspace over the eastern part of the Gulf of Gdańsk.

The aircraft entered Polish territorial waters for 1 minute and 12 seconds, reaching a maximum depth of 6.5 km. pic.twitter.com/ubRdg9Xpzh