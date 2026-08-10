În 181 de localităţi cu sistem centralizat de alimentare cu apă sunt restricţii de furnizare, alimentarea cu apă fiind asigurată cu dificultate, iar 96 localităţi care au doar surse individuale de apă sunt afectate de secetă prelungită, scrie news.ro.

„Coeficientul de umplere la data 09.08.2026 în cele 39 de lacuri de acumulare a fost de 70,63%, un volum de cca 3,070 miliarde mc existent, fapt ce asigură necesarul de apă brută pentru beneficiari din sursa de apă de suprafaţă în regim centralizat. A fost estimat pentru sfârşitul lunii august, în cele 40 principale lacuri de acumulare cu rol important în alimentarea cu apă pentru populaţie şi industrii şi producţia de energie electrică pentru Sistemul Energetic Naţional, un coeficient de umplere de cca. 66 %”, anunţă, luni, Apele Române, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, în prezent, 181 localităţi care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă sunt afectate de deficitul rezervei de apă, alimentarea cu apă fiind asigurată cu dificultate, cu restricţii/intermitent în anumite intervale orare.

Zeci de localităţi, afectate de restricţiile de apă

Cele mai afectate judeţe sunt Alba - 45 localităţi; Neamţ – 39 localităţi; Bihor – 30 localităţi; Galaţi – 11 localităţi; Maramureş – 10 localităţi, Vaslui – 8 localităţi; Argeş, Cluj – 7 localităţi; Iaşi – 6 localităţi; Vrancea – 5 localităţi.

În plus, potrivit datelor transmise de specialişti, 96 localităţi care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, ci doar de surse individuale sau dispun parţial de sisteme centralizate de alimentare cu apă, sunt afectate de secetă prelungită (fântâni secate amplasate pe domeniul public al statului, fântâni din domeniul privat).

Botoşani, judeţul cu cele mai multe localităţi afectate de secetă

Cele mai afectate judeţe: Botoşani - 55 localităţi; Neamţ – 10 localităţi; Bacău – 6 localităţi; Iaşi – 5 localităţi; Argeş, Gorj, Vaslui – 4 localităţi.

„Din cele 130 de secţiuni de monitorizare a secetei hidrologice, la 48 secţiuni s-au înregistrat debite sub debitul minim necesar pentru satisfacerea cerinţelor sub aspect cantitativ”, precizează Apele Române.