Un atacator înarmat cu un cuțit a semănat panică într-o biserică din Indonezia: 4 răniți

Atacatorul a fost împușcat de polițiști, iar oficialii nu au putut confirma dacă este sau nu vorba despre un atac terorist, scrie Reuters.

Autoritățile au declarat că investighează posibilele motive care l-ar fi împins pe atacator să comită un astfel de gest. Din primele informații, se pare că suspectul ar fi un student.

Sword-wielding 22 year old attacked mass at church in Sleman regency, Yogyakarta province this morning. Four injured including 81-year-old priest originally from Germany. Attacker shot and hospitalized. pic.twitter.com/AuXMibo0s9