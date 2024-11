România va intra deplin în Schengen. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen | VIDEO

"Eliminarea controalelor la frontierele terestre interne este ultimul obstacol.



Salut rezultatul pozitiv al discuțiilor informale de astăzi, de la Budapesta.

Urmează decizia oficială a Consiliul Uniunii Europene.



Să vedem un Schengen mai puternic în 2025", a transmis, pe Twitter, Ursula von der Leyen.

Bulgaria and Romania belong fully to the Schengen area.

Removing internal controls at land borders is the last hurdle.

I welcome the positive outcome of informal discussions in Budapest today.

@EUCouncil formal decision is next.

Let 2025 see Schengen become stronger. pic.twitter.com/zHJrg9HzFw