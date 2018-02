Un bărbat susține că s-a luptat cu un urs: „I-am băgat degetele în ochi”. FOTO

Un american susține că își plimba câinele în pădure, atunci când un urs le-ar fi ieșit în cale, scrie AP.

Dustin Gray, în vârstă de 29 de ani, le-a povestit anchetatorilor că ursul i-a atacat cățelul și că a sărit să-l apere. „I-am băgat degetul în ochi și așa am scăpat. Cu siguranță, ultimul lucru care mi-ar fi trecut prin minte era să văd un urs în toiul iernii”, a mărturisit bărbatul.

Dustin gray fought off a black bear that attacked his puppy in the woods. Gray said he punched and kicked the bear and stuck his finger right in its eye until it stopped biting her, which prompted the animal to knock him over as it ran off. AWESOME pic.twitter.com/juo7FwgzWV