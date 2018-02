Atac într-un mall din Beijing. O persoană a murit, 12 au fost rănite

What's on Weibo‏

O femeie a murit și 12 persoane au fost rănite, duminică, într-un atac cu cuțitul care a avut loc într-un mall din Beijing.

Incidentul a avut loc în mallul Joy City din districtul Xidan, potrivit poliției citată de Reuters. Un suspect de 35 de ani din regiunea Henan fost reținut, informează News.ro.

Bărbatul a recunoscut că este vinovat şi a precizat că a vrut să „îşi arate nemulţumirea” prin acest atac, însă poliţia nu a oferit mai multe detalii.

#BREAKING Police caught a man suspected of knife attack at a shopping mall in downtown #Beijing Sunday. pic.twitter.com/BPROXywBWR — China Plus News (@ChinaPlusNews) February 11, 2018

Trei bărbaţi şi zece femei au fost trimişi la spital după atac iar una dintre femei a murit din cauza rănilor, a spus poliţia. Toate celelalte persoane sunt aşteptate să îşi revină.

Staţiile de radio din Beijing au postat imagini pe reţeaua socială WeChat în care se putea vedea sânge pe podeaua din mall precum şi o persoană rănită care era transportată la spital.

Chinese media report that one woman has died due to her injuries in the #Beijing Xidan Joy City mall knife attack: https://t.co/40RL72u7yZ pic.twitter.com/TBRdV8w9MZ — What's on Weibo (@WhatsOnWeibo) February 11, 2018

Crimele violente sunt rare în China în comparaţie cu alte ţări, mai ales în oraşele mari, datorită nivelului crescut al securităţii, însă în ultimii ani numărul atacurilor în care s-au folosit cuţite a crescut, multe dintre ele vizând copii, comentează Reuters, adăugând că autorităţile au pus atacurile pe seama persoanelor cu afecţiuni psihice. Cuţitele sunt folosite des în astfel de atacuri pentru că legile privind deţinerea armelor de foc sunt foarte stricte în China.

Cu toate acestea, guvernul chinez a susţinut şi că unele dintre atacuri vin partea militanţilor din regiunea de vest Xinjiang, acolo unde regimul de la Beijing susţine că se confruntă cu insurgenţi islamişti.

A "violent incident" with an apparent knife-wielding man happened in Xidan's Joy City mall #Beijing this afternoon. Suspect arrested: https://t.co/gukiwbhHEB pic.twitter.com/O9dLgB72xc — What's on Weibo (@WhatsOnWeibo) February 11, 2018

Knife attack at JoyCity Mall in Beijing, China. At least one killed four wounded. Motivation of the attacker unknown pic.twitter.com/PaAJ31OkJC — Augustus Manchurius (@1984to1776) February 11, 2018

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer