"Am primit mandatul de a discuta cu Comisia Europeană posibilitatea înghețării sau eșalonării creșterii salariilor demnitarilor până în anul 2031. În urma discuției cu prim-ministrul Ilie Bolojan, săptămâna viitoare voi merge la Bruxelles, unde voi susține această poziție în cadrul procesului de renegociere finală a PNRR. Știu că este un subiect sensibil. Știu și că poziția exprimată până acum, inclusiv în scris, de Comisia Europeană a fost aceea că viitoarea lege a salarizării trebuie aplicată unitar în întreg sectorul public. Cu toate acestea, consider că este datoria mea să folosesc toate argumentele disponibile pentru a încerca să obțin o evaluare diferită", a scris miercuri, pe Facebook, Dragoș Pîslaru.

Acesta a precizat că reforma salarizării unitare este necesară și "ea trebuie să aducă ordine, predictibilitate și echitate într-un sistem care a acumulat prea multe excepții, sporuri și dezechilibre".

"Discuția nu este dacă legea trebuie să fie unitară sau nu, inclusiv cu o grilă aliniată pentru demnitari. România este prea săracă să nu remunereze adecvat și unitar pe cei care au responsabilitatea să o conducă. Nu discutăm de meritul individual, ci de posibilitatea de a atrage persoane profesioniste și competente în pozițiile de demnitate publică. Dar România se află într-un context fiscal și social dificil. Avem nevoie de echilibru, de responsabilitate și de un efort corect distribuit", a subliniat Pîslaru.

În opinia sa, demnitarii nu pot să fie beneficiarii celor mai mari creșteri salariale nete, chiar dacă ar exista o reașezare obiectivă de grile, în timp ce pentru alte categorii de angajați creșterile sunt limitate sau inexistente din cauza spațiului bugetar disponibil.

"Societatea noastră este puternic divizată, iar percepția publică privind beneficiile inegale ale reformei afectează direct șansele de adoptare a legii. Echitatea trebuie să se vadă nu doar în cum va arăta ierarhia ocupațională în final, ci și în efortul în timp pentru ajustare pe care ar trebui să îl facă cei care ocupă funcții de demnitate publică în comparație cu restul familiilor ocupaționale. O înghețare temporară sau măcar o reeșalonare devine mai mult decât oportună în condițiile date. Iar până în 2031 ne vom respecta angajamentul pentru implementarea deplină și unitară, inclusiv pentru demnitari", a arătat ministrul interimar al Muncii.

Dragoș Pîslaru a transmis că nu poate garanta rezultatul discuțiilor cu CE, însă va susține această poziție în mod "ferm și argumentat".

"Voi merge la Bruxelles cu acest mandat clar: să apăr principiul unei reforme corecte, sustenabile și responsabile, care tratează cu seriozitate atât angajații din sectorul public, cât și contribuabilii care susțin acest sistem. Nu pot garanta rezultatul discuțiilor. Dar pot garanta că voi face tot ce ține de mine pentru ca această poziție să fie susținută ferm și argumentat", a mai scris Dragoș Pîslaru pe pagina sa de socializare.

Cu majorări cuprinse între 2.000 și 4.700 de lei, în cazul președintelui, demnitarii vor beneficia de cele mai creșteri salariale.

Autoritățile susțin că lefurile lor nu au mai fost majorate din 2018, însă premierul interimar Ilie Bolojan cere modificarea proiectului.

Schimbări ar putea apărea și în domeniul sănătății. Sindicaliștii reclamă că mai bine de jumătate dintre angajați ar putea fi afectați de noua lege. Cele mai mari probleme vizează sporurile: unele ar urma să dispară, iar cele rămase ar putea fi reduse la 20%, față de 30% în prezent.

Potrivit calculelor celor din Ministerul Muncii, salariul unui medic primar, cu tot cu gărzi și sporuri, ajunge în prezent la un vârf de 32.200 de lei brut, însă prin noua formulă ar scădea cu aproximativ 3.400 de lei brut. Diferența va fi acoperită prin compensații.

Pentru un asistent medical principal, leafa trece de 14.500 de lei brut și ar urma să se diminueze cu 200 de lei brut.