Potrivit unui comunicat al companiei, platforma este gândită pentru misiuni în care viteza, ghidajul în timp real şi capacitatea de interceptare autonomă devin decisive.

Interjet, care integrează Nemesis AI, tehnologia de inteligenţă artificială dezvoltată de companie pentru sisteme autonome de apărare, folosită pentru pilotaj autonom, fuziune de senzori, ghidaj în timp real şi logică de interceptare, marchează o nouă etapă în dezvoltarea sistemelor de interceptare aeriană ale companiei, după testarea capabilităţilor Nemesis AI în scenarii complexe ce vizează detecţia, clasificarea, interceptarea ţintelor etc.

Compania dezvoltă deja interceptoare electrice de mici dimensiuni, potrivite pentru misiuni punctuale, cu reacţie rapidă şi cost operaţional mai uşor de controlat. Evoluţia ameninţărilor aeriene şi apariţia unor platforme mai rapide impun însă o altă clasă de soluţii, susţine sursa citată.

Noua platformă este construită în jurul unei soluţii cu turbină şi este proiectată pentru viteze de aproximativ 450-500 km/h, o autonomie de circa 45 de minute, o rază de aproximativ 200 km şi o capacitate de încărcare de până la 10 kg de explozibil, în funcţie de configuraţia misiunii.

Interjet este dezvoltat ca interceptor aerian pentru scenarii în care dronele mici, pilotate manual sau în regim FPV, devin mai greu de folosit eficient împotriva ţintelor rapide.

În cadrul platformei, Nemesis AI susţine pilotajul autonom, fuziunea de senzori, ghidajul în timp real şi logica de interceptare, astfel încât interceptorul să poată interpreta datele din misiune şi să îşi ajusteze traiectoria către ţintă.

Oves Enterprise lucrează în prezent la validarea componentei de AI pilot, considerată esenţială pentru funcţionarea platformei în regim autonom.

Proiectul Interjet se află într-un stadiu avansat de dezvoltare, iar compania are deja precontracte cu beneficiari militari din Orientul Mijlociu şi Ucraina.

Pentru dezvoltarea platformei, compania colaborează cu un partener din Statele Unite şi cu un partener european, implicaţi în dezvoltarea şi integrarea proiectului.

Primele demonstraţii ale tehnologiei sunt programate în această vară, pentru parteneri internaţionali, companii private şi entităţi cu care există memorandumuri de colaborare sau discuţii avansate. România nu se află în prezent pe lista primelor demonstraţii programate, însă compania ia în calcul o prezentare locală, dacă va exista interes din partea autorităţilor.

Oves Enterprise este o companie românească de dezvoltare software, specializată în soluţii tehnologice avansate şi sisteme bazate pe inteligenţă artificială pentru industriile aerospaţiale, de apărare şi de securitate cibernetică, înfiinţată în 2015 la Cluj-Napoca.