Executivul a transmis că veniturile nu vor fi reduse, însă persoanele care au deja salarii peste nivelul stabilit în noua grilă vor avea veniturile înghețate în următorii ani.

Angajați din Finanțe Publice au întrerupt activitatea.

Primele acțiuni de protest au fost raportate la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov, la Trezorerie și la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC).

Ulterior, protestele s-au extins și în alte județe, inclusiv la Cluj, Iași, Vrancea, Giurgiu, Hunedoara, Galați și Brăila, unde angajații au ieșit spontan din birouri în semn de nemulțumire față de planul Guvernului.

Sindicaliștii au anunțat manifestații până în iulie

Sindicaliştii din SindFISC, sindicatul angajaților din Ministerul Finanțelor, ANAF și alte instituții subordonate, vor picheta, după programul de lucru, sediul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din Bucureşti. Acţiunile de protest vor continua, timp de două luni, la Direcţiile Generale Regionale ale Finanţelor Publice, pe 2 iunie - Suceava, Iaşi - 4 iunie etc.

Sediul Autorităţii Vamale Române din Bucureşti va fi pichetat pe 23 iunie, iar prima serie a protestelor se va încheia cu pichetarea sediului ANAF şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din Bucureşti, pe 15 iulie.

Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC are în jur de 6.000 de membri şi reprezintă angajaţi din Ministerul Finanţelor şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia, printre care: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, structurile Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală; Direcţiile Generale Regionale ale Finanţelor Publice; Autoritatea Vamală Română; Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc; Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate.

Sindicaliștii, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării

În contextul elaborării noii legi a salarizării unitare, sindicatul solicită o poziţionare corectă şi echitabilă în ierarhia profesiilor din sistemul public, în concordanţă cu standardele profesionale, responsabilităţile şi constrângerile specifice activităţii desfăşurate.

Principalele revendicări ale SindFISC vizează introducerea unei grile salariale distincte în noua lege a salarizării, precum și o poziționare corectă în acord cu standardele impuse finanțiștilor. Sindicatul solicită și legiferarea unui statut profesional, recunoașterea specificului activității prin compensarea salarială a interdicțiilor, incompatibilităților, riscurilor profesionale și complexității muncii, dar și încurajarea performanței și a aportului personal și instituțional. Totodată, sunt cerute finanțarea corectă a activității profesionale și condiții de muncă decente.

Guvernul a elaborat prima variantă a noului proiect de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu scopul de a corecta dezechilibrele acumulate în ultimii ani și de a introduce reguli mai clare și mai sustenabile în sistem.

Supărați de noua lege a salarizării, vameșii amenință că se vor răzbuna pe cetățeni. Posibile întârzieri la frontieră

Angajaţi ai Autorităţii Vamale Române (AVR) şi ai structurilor vamale subordonate declanşează, începând de joi, acţiuni de protest la nivel naţional, a anunţat Sindicatul Naţional Meridian, organizaţie reprezentativă la nivelul AVR.

Potrivit sindicaliştilor, forma de protest constă în aplicarea strictă şi riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal, inclusiv efectuarea de controale amănunţite asupra documentelor şi mărfurilor prezentate atât la frontieră, dar şi la interior.

Vameșii protestează „prin reguli stricte”

Măsurile ce vor fi aplicate de către angajaţi sunt determinate de nemulţumirile legate în principal de prevederile referitoare la această categorie profesională cuprinse în proiectul noii legi a salarizării, dar şi de condiţiile de muncă, deficitul de personal, neaplicarea unor drepturi legale actuale, precum şi de lipsa unui dialog normal şi instituţional cu factorii decizionali.

Pe durata protestului, personalul vamal îşi va desfăşura activitatea cu respectarea integrală a prevederilor legale iar derularea cu rigurozitate a procedurilor operaţionale aplicabile poate conduce la creşterea timpilor de aşteptare în punctele de trecere a frontierei şi la întârzieri în procesarea operaţiunilor vamale la interior, atrage atenţia comunicatul citat.

Sindicatul a sesizat conducerea Autorităţii Vamale Române în legătură cu posibilitatea iniţierii unui conflict de muncă la nivelul acestei instituţii, prin declanşarea unei greve de avertisment şi a celei generale.

"Cu toate că am solicitat de-a lungul anilor rezolvarea acestor situaţii, din păcate, nu există încă semnale că se vor soluţiona prea curând şi în acest sens, cerem autorităţilor competente iniţierea de urgenţă a unor negocieri reale şi identificarea unor soluţii concrete pentru remedierea tuturor acestor probleme", se arată în comunicatul sindicaliştilor.

Sindicatul Naţional Meridian are printre membrii săi mai mult de o treime dintre angajaţii Autorităţii Vamale Române.