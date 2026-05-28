Potrivit unor creatori de conținut care locuiesc în Portugalia, infractorii fură faimoasele plăci ceramice decorative de pe clădiri și le vând apoi pe stradă turiștilor care nu cunosc originea acestora, potrivit Express.

Plăcile, cunoscute sub numele de azulejos, sunt piese ceramice pictate manual, folosite tradițional pentru decorarea bisericilor, palatelor, gărilor și chiar a unor locuințe. Ele reprezintă unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale culturii portugheze.

Hoții fură plăcile decorative și le vând drept obiecte „vintage”

Eric și Josien, un cuplu care publică frecvent conținut de călătorie pe Instagram, spun că în Portugalia s-a dezvoltat o adevărată „piață neagră” pentru aceste plăci.

„Azulejos sunt una dintre cele mai prețuite forme de artă din Portugalia. Dar, în spatele frumuseții lor, există o realitate îngrijorătoare: o piață ilegală bazată pe furtul acestor plăci”, au explicat cei doi.

Potrivit acestora, hoții vizează clădiri abandonate, aflate în renovare sau chiar locuințe ocupate, acționând noaptea și folosind unelte speciale pentru a scoate plăcile fără să le deterioreze.

Odată furate, acestea sunt vândute drept obiecte „vintage” sau „recuperate” în magazine online, târguri de antichități și zone turistice.

Turiștii sunt sfătuiți să cumpere doar din magazine autorizate

Cei doi îi îndeamnă pe turiști să cumpere azulejos autentice doar de la artiști locali și magazine artizanale.

„Nu cumpărați niciodată plăci fără să le cunoașteți proveniența. Dacă pare un azulejo autentic, cereți dovada originii”, au transmis aceștia.

Azulejos sunt plăci ceramice decorate, asociate în special cu Portugalia și Spania, realizate încă din secolul al XIV-lea. În Portugalia, ele au fost folosite mai ales în arhitectura religioasă și au devenit, în timp, un simbol al țării.