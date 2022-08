Ultimul membru al comunității indigene braziliene a fost găsit mort | FOTO

Membrii tribului au fost uciși de fermieri și mineri în urmă cu mai bine de două decenii, conform aljazeera.com. În tot acest timp, „omul găurii” a trăit izolat, a anunțat Fundația Națională Indienă a Braziliei (FUNAI) într-un comunicat.

Trupul ultimului membru al comunității indigene braziliene a fost găsit într-un hamac, într-o colibă din teritoriul indigenilor Tanaru din statul Rondonia, la granița cu Bolivia.

După ce membrii tribului său au murit, bărbatul a refuzat orice contact cu lumea exterioară și s-a întreținut vânând și cultivând plante.

"They [Funai officials] believe that sometime in the 1980s, illegal ranchers, after leaving initial offerings of sugar, gave the tribe rat poison that killed all bar the 'man of the hole'." https://t.co/wTkfYD43H9