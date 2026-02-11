Această propunere, care face parte dintr-o iniţiativă mai amplă a Uniunii Europene de a proteja minorii împotriva pericolelor internetului, este parte a unui „plan de acţiune” împotriva hărţuirii online, care afectează până la unul din şase copii cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani, potrivit Comisiei.

Proiectul se află încă în fază incipientă. Executivul european doreşte să se inspire din instrumentele existente care şi-au dovedit eficacitatea, precum aplicaţia şi linia de asistenţă „3018” din Franţa, şi să propună un model de aplicaţie europeană pe care statele membre l-ar putea adapta în funcţie de nevoile lor.

Pe termen lung, această aplicaţie ar trebui să le permită copiilor să semnaleze în mod confidenţial cazurile de hărţuire către o linie de asistenţă naţională, să stocheze şi să trimită dovezi în deplină siguranţă şi să primească ajutor din partea serviciilor responsabile cu aplicarea legii, educaţia sau protecţia copilului.

„Copiii şi tinerii au dreptul să se simtă în siguranţă atunci când sunt online”, a subliniat Henna Virkkunen, comisarul european pentru digital.

„Hărţuirea cibernetică le încalcă acest drept, lăsându-i răniţi, singuri şi umiliţi. Niciun copil nu ar trebui să fie nevoit să simtă asta”.

Această propunere vine în contextul în care UE întreprinde acţiuni pe mai multe fronturi pentru a proteja copiii împotriva efectelor negative ale reţelelor de socialiyare, fie că este vorba de studierea interzicerii acestora la nivelul Uniunii pentru adolescenţii tineri, de elaborarea unui nou instrument de verificare a vârstei sau de combaterea funcţiilor „adictive” ale aplicaţiilor.

„Planul de acţiune” împotriva hărţuirii online prevede, de asemenea, punerea în aplicare în mod ţintit a legislaţiei europene existente pentru a contribui la stoparea acestui fenomen.

Aceasta include consolidarea normelor prevăzute de legea europeană privind serviciile digitale (DSA) pentru a proteja minorii şi aplicarea ţintită a legii sale privind IA pentru a combate utilizarea deepfake-urilor în scopuri de hărţuire.