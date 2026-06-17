Deputații au stabilit că, dacă au până în 20 de intervenții genetice, plantele vor intra pe piață în aceleași condiții ca cele tradiționale. Plantele cu modificări complexe rămân sub reguli stricte.

În prezent, în Uniunea Europeană se cultivă o singură cultură modificată genetic, un soi de porumb.

Parlamentul European a adoptat noile norme pentru ca fermierii să aibă acces la plante editate genetic, care sunt rezistente la dăunători și la condițiile climatice, asigură recolte mai mari și necesită mai puține pesticide. Sunt vizate în special seminţele pentru cereale.

Prin noile tehnici genomice, cercetătorii intervin strict la nivelul trăsăturilor plantei. Sunt schimbări pe care plantele le-ar fi făcut singure, în timp, pentru a se adapta, explică experții. Sunt diferite de organismele modificate genetic, unde poate fi folosit şi material genetic străin, de la alte specii.

În Uniunea Europeană se cultivă, în prezent, o singură plantă modificată genetic: un soi de porumb folosit mai ales pentru hrana animalelor și cultivat în principal în Spania.

În schimb, importăm multe produse modificate genetic, mai ales soia și porumb pentru hrana animalelor. Vorbim despre peste 100 de organisme modificate genetic autorizate pentru import și utilizare pe piața europeană, după evaluări de siguranță. Regulile UE în acest domeniu sunt printre cele mai stricte din lume.

În România se cultivă doar plante ameliorate genetic

Deputații au stabilit că, dacă au până în 20 de intervenții genetice, plantele vor intra pe piață în aceleași condiții ca plantele tradiționale. Soiurile obținute prin aceste tehnici vor fi trecute într-o bază de date publică. Iar sacii cu semințe și vor trebui etichetați clar.

Dacă plantele au modificări mai complexe sau mai ample, se vor aplica în continuare regulile stricte pentru organismele modificate genetic. Vor trece printr-o analiza de risc și vor avea nevoie de autorizație pentru a fi vândute în Uniunea Europeană.

Daniel Buda, europarlamentar: "În România și în Uniunea Europeană se consumă foarte multe plante care sunt modificate genetic, dar aceste plante sunt sigure, pentru că aceste plante care sunt modificate genetic și folosite în hrana animalelor, pentru că acolo folosim aceste plante modificate genetic, cum este soia, de exemplu. Sunt plante care de-a lungul timpului au fost testate, au fost verificate și evident că nu reprezintă niciun fel de risc pentru consumul uman".

În România se cultivă soiuri ameliorate genetic. Acestea sunt plante obținute prin selecție și încrucișare controlată de către cercetători, pentru a îmbunătăți caracteristici specifice, cum ar fi productivitatea, rezistența la boli și adaptabilitatea la schimbările climatice.

Cristina Marinciu, ameliorator INCDA: "Genetica trebuie să facă față prin tehnici moderne. Poți să reduci ciclul de obținere a unui soi la jumătate, spre exemplu. Acum clasic poți să obții un soi în 10-12 ani, prin tehnici biotehnologice moderne pot să obțin în 5-6 ani și atunci este în avantajul omenirii".

În agricultura ecologică nu va fi permisă nicio plantă modificată genetic. Regulamentul va intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.