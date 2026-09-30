Spre deosebire de comunicările inițiale, care prevedeau că utilizatorii vor trebui să reinstaleze aplicația și să își refacă conturile de la zero, datele asociate conturilor folosite în etapa de pilotare vor fi migrate automat în mediul de producție.

Pentru ca această tranziție să fie fără probleme, CNAIR a stabilit o singură condiție esențială: utilizatorii trebuie să se înregistreze în sistemul final folosind aceeași adresă de e-mail cu cea utilizată în perioada de testare.

„Migrarea va include profilurile utilizatorilor, inclusiv datele de identificare şi datele de facturare, precum şi vehiculele şi remorcile înregistrate în cadrul procesului de pilotare”, a transmis CNAIR. Astfel, transportatorii își vor regăsi intacte profilurile și flota auto, fără a mai fi nevoiți să reintroducă manual toate datele. Oficialii companiei susțin că această măsură asigură continuitatea și simplifică trecerea la utilizarea efectivă a sistemului.

Versiunea finală a aplicaţiei şi a portalului web va deveni operațională începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00. Din acel moment, rovinieta, tichetul de rută şi tariful TollRo se vor achita exclusiv prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică.

Revoltă în rândul transportatorilor: „Mii de vehicule riscă să fie blocate la sol”

Deși CNAIR a încercat să simplifice procesul tehnic, lansarea sistemului este umbrită de nemulțumirile majore ale industriei de transport. Anterior, chiar CNAIR solicitase Ministerului Transporturilor prorogarea termenului, recunoscând că aplicația nu va fi pe deplin funcțională din punct de vedere tehnic de la 1 octombrie.

Organizații patronale precum Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) şi Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) au cerut public amânarea sancţiunilor pentru neplata TollRo și eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei.

Reprezentanții transportatorilor fac apel la Parlament pentru adoptarea urgentă a unui proiect de lege care să proroge sancţiunile prevăzute de Legea nr. 226/2023 până la data de 31 martie 2027. În caz contrar, patronatele avertizează că mii de vehicule de peste 3,5 tone vor fi dezangajate din flux (blocate la sol), întrucât detaliile tehnice ale curselor nu pot fi înregistrate corect și la timp în platforma TollRo.