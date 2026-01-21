Liderii europeni au fost convocați joi la un summit de urgență după taxele vamale suplimentare anunțate de Donald Trump și declarațiile acestuia tot mai amenințătoare.

Potrivit publicației Financial Times, europenii iau în calcul două variante de represalii. Un scenariu prevede un răspuns simetric, adică impunerea unor taxe vamale pentru importurile din Statele Unite în valoare de 93 de miliarde de euro. Al doilea vizează restricționarea accesului companiilor americane la piața comună a Uniunii Europene.

„De 20 de ani, Danemarca nu a reușit să îndepărteze amenințarea rusă din Groenlanda. Acum e timpul. Se va face!!!”, a transmis președintele american în toiul nopții.

Amenințarea a fost însă imediat eclipsată de scrisoarea pe care același Trump a trimis-o premierului norvegian.

Summitul de la Davos, în umbra declarațiilor lui Donald Trump

Liderii europeni intră în lumina reflectoarelor la Davos marţi, în speranţa de a stabiliza relaţiile transatlantice tensionate înainte ca Donald Trump să sosească cu noi ameninţări tarifare asupra UE în legătură cu Groenlanda.

Preşedintele SUA este gata să domine Forumul Economic Mondial din această săptămână, în timp ce agenda dură a Washingtonului zguduie aliaţii şi obligă Europa să-şi cântărească răspunsul.

Trump va domina săptămâna aceasta staţiunea de schi elveţiană, delegaţia SUA fiind deja pe teren pentru a promova agenda americană care a destabilizat ordinea globală preţuită de Forumul Economic Mondial (WEF).

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele francez, Emmanuel Macron, vor lua cuvântul marţi în cadrul forumului, alături de vicepremierul chinez He Lifeng şi de premierul canadian Mark Carney, ale căror ţări au propriile dispute cu Trump.

Europa analizează contramăsuri după ce Trump a ameninţat că va impune tarife vamale asupra a opt ţări europene în legătură cu impasul privind Groenlanda.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care conduce delegaţia americană la Davos, a avertizat că represaliile UE „ar fi foarte nechibzuite”. Von der Leyen s-a întâlnit luni la Davos cu o delegaţie bipartidă a Congresului SUA şi a declarat pe reţelele de socializare că a „abordat necesitatea de a respecta fără echivoc suveranitatea Groenlandei şi a Regatului Danemarcei”.

Liderii celor 27 de state membre ale blocului vor organiza joi un summit de urgenţă la Bruxelles pentru a discuta răspunsul lor la una dintre cele mai grave crize din ultimii ani care afectează relaţiile transatlantice.

La o conferinţă de presă la Davos, preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că „ameninţările cu tarife la nivel aliat sunt inacceptabile. Ele slăbesc relaţia noastră transatlantică şi, în cel mai rău caz, pot duce la un cerc vicios”.