Măsura vine în contextul în care creșterea salariilor din ultimii ani a împins milioane de polonezi din clasa de mijloc în tranșe superioare de impozitare, arată Agerpres. În paralel, pentru a compensa deficitul de venituri, va fi majorat impozitul pe profit pentru cele mai mari companii, iar guvernul promite să mențină sub control deficitul bugetar ridicat, aflat în atenția Comisiei Europene și a agențiilor de rating.

Potrivit declarațiilor premierului Donald Tusk, pragul pentru cea de-a doua tranșă de impozitare a veniturilor va fi majorat de la 120.000 de zloți la 130.000 de zloți (aproximativ 35.000 de dolari). Cota de impozitare pentru veniturile cuprinse între 130.000 și 150.000 de zloți va fi redusă la 24%, iar cota actuală de 32% se va aplica pentru veniturile de peste 150.000 de zloți.

Pentru a compensa deficitul de venituri la buget, impozitul pe profit pentru companiile cu venituri care depășesc 50 de milioane de euro va fi majorat de la 19% la 22%. De asemenea, taxa de solidaritate plătită de cei cu cele mai mari venituri va crește cu un punct procentual, până la 5%, pentru veniturile personale care depășesc un milion de zloți (268.000 de dolari) pe an.

Contextul bugetar: deficit de peste 7% din PIB

Polonia se confruntă cu un deficit bugetar mare, de peste 7% din PIB, explicat de Executiv prin majorarea cheltuielilor cu apărarea. Tusk a subliniat că, deși guvernul dorește să reducă impozitele, trebuie să fie atent să nu crească deficitul, care este urmărit cu atenție de Comisia Europeană și de agențiile de rating. „De aceea, acest lucru necesită acțiuni foarte prudente. Dacă în prezent avem un deficit de aproximativ 7% din PIB, este evident că acesta nu poate fi mai mare”, a spus premierul.

Ministrul Finanțelor, Andrzej Domanski, a declarat că schimbările aduse sistemului de impozitare se echilibrează, mai mult sau mai puțin, reciproc, și a spus că se așteaptă la o recepție „ușor pozitivă” din partea agențiilor de rating.

Modificările, în așteptarea aprobării parlamentare

Pachetul anunțat miercuri trebuie însă aprobat de parlament și semnat de președinte. Vineri, Fitch Ratings, care în prezent acordă Poloniei un rating „A-” cu o perspectivă „negativă”, urmează să dea publicității o nouă evaluare, iar decizia guvernului de a majora impozitul pe profit pentru companii ar putea influența această evaluare.