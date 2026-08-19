Natalie Harp, în vârstă de 35 de ani, este de ani buni una dintre cele mai apropiate asistente ale lui Trump și este supranumită „imprimanta umană”, deoarece îi aduce teancuri de articole de presă pentru ca acesta să le citească, scrie Daily Mail.

Cu toate acestea, devotamentul ei față de președinte a stârnit îngrijorarea consilierilor de vârf ai lui Trump și a Serviciului Secret.

În timpul călătoriei sale de golf din Scoția, din mai 2023, Harp a alergat în urma mașinii de golf a lui Trump, deoarece nu erau disponibile alte mașini, scriindu-i ulterior o scrisoare în care își cerea scuze pentru că l-a pus într-o situație jenantă în timp ce încerca să țină pasul.

Harp i-a cerut scuze lui Trump printr-o scrisoare

„Îmi pare rău și pentru faptul că am fost o rușine pe terenul de golf din Scoția”, a scris ea într-o scrisoare adresată lui Trump. Scrisoarea a fost publicată de Daily Mail în februarie anul trecut, dar atrage din nou atenția după ce a fost republicată de New York Times.

Harp continuă apoi recunoscând că s-a înfometat și a uitat să doarmă în timp ce lucra pentru Trump: „Vreau ca lucrurile să fie întotdeauna în regulă între noi. Știu, de asemenea, că am fost distrasă toată săptămâna (uitând să mănânc pe parcursul zilelor și uitând chiar să dorm, reușind să dorm doar câteva ore pe rând)”.

Scrisoarea ei se încheie astfel: „Din toată inima, Natalie”.

Hotărârea lui Harp de a rămâne alături de Trump a fost evidentă și în octombrie 2023, când a călătorit în portbagajul unui SUV după ce i s-a spus că nu era loc pentru ea în coloana oficială care îl ducea la o înfățișare în fața unui tribunal din New York.

Harp a mers în portbagaj pentru a fi aproape de președinte

După ce membrii echipei i-au spus că nu era loc în mașină, Harp s-a înfuriat și a început să țipe la ei, insistând că Trump i-a cerut personal să-l însoțească, potrivit CNN.

Incidentul a fost un exemplu al modului în care Harp îi „iritase” pe cei mai apropiați ai președintelui.

Un consilier a afirmat că lui Trump „îi place atenția și faptul că ea este dedicată și loială 100%. Ea nu pune la îndoială nimic, nu are îndoieli.”

Harp și-a petrecut vara anului 2023 dormind în vestiarul femeilor de la clubul de golf al lui Trump din Bedminster, pentru a putea rămâne aproape de el, potrivit jurnalistului Michael Wolff.

Inițial, ea își rezervase o cameră de menajeră, dar s-a mutat în vestiar deoarece acesta era mai aproape de reședința principală și îi permitea să răspundă mai repede ori de câte ori Trump o chema.

În timpul campaniei, Melania Trump a dat odată peste Harp târziu în noapte în apartamentul privat al lui Trump de la Mar-a-Lago, o zonă de obicei interzisă oricui din afara familiei, potrivit jurnalistului Alex Isenstadt.

Se pare că Harp îi înmâna lui Trump niște documente pe care nu voia să aștepte până dimineața pentru a i le preda.

Relația lui Trump cu Harp a revenit în centrul atenției după ce acesta a ales să o salveze pe ea în detrimentul propriilor miniștri, în contextul unei amenințări cu asasinatul din partea Iranului, în urma summitului NATO din Turcia de luna trecută.

Harp s-a numărat printre puținii colaboratori, printre care și fostul caddy al lui Trump, Dan Scavino, care au schimbat avioanele cu acesta pe pista din Ankara. Serviciile secrete israeliene avertizaseră asupra unui atac iminent al Iranului asupra avionului Air Force One.

Secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Trezoreriei Scott Bessent au rămas în avion împreună cu zeci de jurnaliști.

Donald Trump, dispută cu o jurnalistă

Donald Trump și echipa sa de comunicare au lansat un atac dur și personal la adresa jurnalistei CNN Kristen Holmes, după ce aceasta l-a scos din sărite cu o întrebare. Ziarista a adus în discuție comentariul unui senator democrat, care insinua o relație din cale-afară de apropiată între președinte și una dintre asistentele sale, în vârstă de 35 de ani.

„Trump nu are chef să-și facă treaba, preferând să construiască săli de bal și să se plimbe cu Natalie în palatul lor zburător”, a declarat duminică senatorul de Georgia, Jon Ossoff.

Preşedintele SUA nu a răspuns de fapt când Kristen Holmes i-a cerut să reacţioneze la aceste remarci, scrie Agerpres.

Puţin mai târziu, pe măsură ce schimbul de replici dintre jurnalişti şi preşedintele american continua, acesta a lansat un atac direct asupra corespondentei CNN, care de data aceasta încerca să-l interogheze despre liderul nord-coreean Kim Jong Un.

„Taci!", i-a spus de mai multe ori miliardarul în vârstă de 80 de ani, cunoscut pentru atacurile sale deosebit de virulente asupra jurnalistelor.

„Eşti o persoană gălăgioasă şi turbulentă", a continuat el, atacând şi CNN, acuzând televiziunea că răspândeşte „ştiri false".

Comentariile lui Jon Ossoff au înfuriat profund echipa de comunicare a Casei Albe.

Anterior în cursul zilei, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a publicat pe X fragmentul din discurs în care era menţionată asistenta lui Donald Trump şi l-a insultat pe senatorul democrat, acuzându-l că este un „biet puşti" care „îşi urăşte ţara".

Un purtător de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, l-a numit, de asemenea, pe Jon Ossoff ca fiind „categoria pană" şi un „spectacol efeminat", pe aceeaşi platformă.