Diplomatul-șef al blocului, Kaja Kallas, a declarat că miniștrii de externe ai UE au făcut acest „pas decisiv” deoarece „represiunea nu poate rămâne nepedepsită”.

Iranul a amenințat marți cu „consecințe distrugătoare” dacă Uniunea Europeană va desemna Corpul Gardienilor Revoluției drept organizație teroristă, potrivit presei de stat iraniene.

Înainte de luarea deciziei, Kallas a precizat că această măsură va plasa IRGC – o forță majoră militară, economică și politică în Iran – pe același nivel cu grupările jihadiste precum al-Qaeda și Statul Islamic.

Organizațiile pentru drepturile omului estimează că mii de protestatari au fost uciși de forțele de securitate, inclusiv de IRGC, în timpul săptămânilor de tulburări din decembrie și ianuarie.

Vorbind joi la Bruxelles, ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot a descris evenimentele drept „cea mai violentă reprimare din istoria modernă a Iranului” și a afirmat că nu poate exista „impunitate pentru crimele comise”.

Anterior, Franța fusese reticentă în a adăuga IRGC pe lista teroristă a UE, temându-se că acest lucru ar putea pune capăt tuturor legăturilor diplomatice cu Iranul. Însă miercuri, țara și-a schimbat poziția și a susținut puternic inițiativa de a include gruparea pe listă, propunere condusă de Italia.

„Orice regim care ucide mii de propriii cetățeni lucrează pentru propria sa distrugere”, a spus Kaja Kallas într-o scurtă declarație pe rețelele sociale.

Kallas a adăugat că se așteaptă ca canalele diplomatice să rămână deschise cu Iranul, chiar și după includerea IRGC pe lista grupărilor implicate în acte de terorism.

Ce înseamnă acest statut

Organizațiile aflate pe lista teroristă a UE sunt supuse sancțiunilor, inclusiv interdicții de călătorie și blocarea activelor, scopul fiind eliminarea rețelelor lor de sprijin.

UE a impus, de asemenea, noi sancțiuni pentru șase entități și 15 persoane din Iran, inclusiv pentru ministrul de interne Eskandar Momeni, procurorul general Mohammad Movahedi Azad și judecătorul Iman Afshari.

„Toți au fost implicați în reprimarea violentă a protestelor pașnice și în arestarea arbitrară a activiștilor politici și apărătorilor drepturilor omului”, a transmis blocul într-un comunicat.

Australia, Canada și SUA au clasificat deja IRGC drept grup terorist, însă aceasta nu a fost interzisă în Regatul Unit.

Miercuri, viceprim-ministrul britanic David Lammy a condamnat „opresiunea brutală a protestatarilor pașnici” din Iran, dar a subliniat că politica guvernamentală de lungă durată este „să nu comenteze dacă o organizație specifică este luată în considerare pentru interzicere”.

Anunțul UE vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că o „armadă masivă” se deplasează rapid către Iran „cu mare putere, entuziasm și determinare”. Trump a avertizat că „timpul se scurge” pentru ca Iranul să negocieze un acord privind programul său nuclear și a îndemnat Teheranul să „vină la masa negocierilor”.

Tensiunile dintre Iran și SUA continuă

El a amenințat cu un atac „mult mai grav” decât loviturile americane asupra Iranului de anul trecut, dacă nu se va ajunge la un acord.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat că forțele armate ale țării sunt pregătite „cu degetele pe trăgaci” pentru a răspunde „imediat și puternic” oricărei agresiuni.

Șeful armatei iraniene, Amir Hatami, a promis un „răspuns zdrobitor” la orice atac din partea SUA și a spus că mai multe regimente militare au primit un lot de 1.000 de drone, conform agenției semi-oficiale de știri Tasnim.

Araghchi va vizita vineri Turcia, unde omologul său Hakan Fidan a declarat: „Turcia este pregătită să contribuie la rezolvarea tensiunilor actuale prin dialog”.

Ultimul avertisment al lui Trump vine după promisiunea că Washingtonul va interveni pentru a sprijini victimele represiunii mortale împotriva protestatarilor de la începutul acestei luni. O blocare a internetului impusă de autoritățile iraniene a făcut dificilă evaluarea amploarei violențelor guvernamentale împotriva protestatarilor.

Agenția americană pentru știri privind activiștii pentru drepturile omului (HRANA) a confirmat uciderea a peste 6.301 persoane, inclusiv 5.925 de protestatari, în timp ce un alt grup, Norway-based Iran Human Rights (IHR), a estimat că bilanțul final ar putea depăși 25.000.

Autoritățile iraniene au raportat că peste 3.100 de persoane au fost ucise, majoritatea fiind membri ai forțelor de securitate sau trecători atacați de „tulburători”.

Majoritatea organizațiilor internaționale de știri, inclusiv BBC, nu au acces pentru reportaje din interiorul Iranului. Totuși, videoclipurile care arată forțele de securitate trag cu muniție reală asupra mulțimilor au fost verificate de BBC.



