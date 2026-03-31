Kaja Kallas (foto articol) a făcut acest anunț în cadrul unei conferințe de presă susținută alături de ministrul de externe Andriy Sybiga la Kiev, scrie un corespondent al publicației European Pravda.

În cadrul discursului său, Kallas a declarat că UE alocă Ucrainei o sumă suplimentară de 80 de milioane de euro, provenită din profiturile obținute din înghețarea activelor rusești.

„Cel de-al 20-lea pachet este gata de implementare și vom strânge și mai mult lațul, în special în jurul «flotei fantomă» a Rusiei”, a asigurat, de asemenea, șefa diplomației UE.

Merită reamintit faptul că, pe 19 martie, premierul ungar Viktor Orban a declarat că Budapesta nu va debloca nicio soluție favorabilă Ucrainei până când Kievul nu va relua aprovizionarea cu petrol rusesc prin conductele Druzhba.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a spus că Ucraina va fi forțată să reia livrările de petrol rusesc prin conductele Druzhba, deoarece „va rămâne fără bani”.

Iar cancelarul german, Friedrich Merz, se îndoiește că problema împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană Ucrainei, blocat de Ungaria, va fi rezolvată rapid.