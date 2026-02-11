„Mult prea des am fost luați prin surprindere de amenințarea dronelor”, a declarat comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, austriacul Magnus Brunner (OeVP), într-o conferință la Parlamentul European.

Mai multe țări europene, printre care Danemarca, Belgia și Germania, au fost afectate de drone care au perturbat traficul aerian și au amenințat instalații militare sau nucleare.

„Am constatat că aproape orice poate fi folosit ca armă împotriva noastră”, a adăugat vicepreședinta Comisiei Europene pentru Suveranitate Tehnologică, Digital și Democrație, finlandeza Henna Virkkunen.

Noul Plan de Acțiune al CE are scopul de a ajuta statele membre să gestioneze mai eficient această amenințare hibridă pe plan civil.

În 2025 a fost anunțat un plan pentru contracararea amenințării reprezentate de drone, după incursiuni rusești în Polonia.

„Scopul este să sprijinim statele membre în consolidarea măsurilor naționale”, a declarat Virkkunen.

Îmbunătățirea înregistrării și monitorizării dronelor

Planul include încurajarea țărilor UE să respecte obligativitatea înregistrării dronelor și crearea unei baze de date comune. De asemenea, Bruxellesul propune reducerea pragului de înregistrare de la 250 g la 100 g, pentru o mai bună monitorizare.

„Scopul este să ne asigurăm că fiecare dronă poate fi asociată unui anumit operator sau proprietar și să putem identifica persoana din spatele acesteia”, a declarat oficialul.

Planul de Acțiune propune integrarea unui software capabil să oprească drona dacă aceasta se apropie, de exemplu, de zone sensibile, precum regiuni cu ozon fragil, unde survolul este interzis.

Statele membre ale Uniunii Europene sunt încurajate să cartografieze mai precis aceste zone pentru a spori eficiența măsurii.

Tehnologia, inteligența artificială și telecomunicațiile vor juca, de asemenea, un rol important în supravegherea zborurilor dronelor. Antenele 5G folosite în telecomunicațiile mobile pot fi utilizate ca radare pentru localizarea mai precisă a dronelor, conform Comisiei Europene.

Exerciții la scară largă pentru detectarea dronelor

Pentru a detecta drone inamice sau neidentificate, Comisia Europeană intenționează să organizeze exerciții la scară largă în Uniunea Europeană.

Totodată, UE dorește să își întărească capacitatea de producție a dronelor și a sistemelor antidronă, printr-un pachet financiar de aproximativ 250 de milioane de euro, a declarat Virkkunen.

Alte finanțări ar putea fi disponibile ulterior, pe măsură ce nevoile statelor membre vor fi mai bine evaluate, a precizat, sub protecția anonimatului, un oficial al Comisiei citat de presă.

În plus, circa 150 de milioane de euro vor fi alocate Agenției Europene a Frontierelor Externe (FRONTEX), pentru consolidarea supravegherii aeriene la granițele Uniunii.