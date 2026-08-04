Ucraina intenţionează să lanseze o aşa-numită Iniţiativă Carpatică în această toamnă, care va reuni opt ţări, între care şi România, care împărtăşesc interese economice şi de securitate comune, a anunţat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează marţi agenţia slovacă de presă TASR, citând un articol publicat de agenţia de presă RBC-Ucraina, potrivit Agerpres.

"De ce a apărut această idee? Pentru că nu toate ţările sunt pregătite să ne sprijine cu arme, dar doresc să coopereze în domeniile ajutorului umanitar, securităţii şi economiei. De asemenea, ele iau în considerare reconstrucţia Ucrainei", a declarat Zelenski.

Faptul că ţările vecine iau în considerare reconstrucţia este un semn de încredere în Ucraina şi într-un viitor paşnic, a adăugat el.

”Această inițiativă este ceva ce ne poate uni pe toți”

Potrivit lui Zelenski, Iniţiativa Carpatică va uni ţări cu interese economice şi de securitate comune. În plus, aceasta acoperă logistica, iar cultura şi viitorul turismului ar putea deveni, de asemenea, parte a iniţiativei ulterior.

Iniţiativa include Austria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia şi Ucraina.

"Această iniţiativă este ceva ce ne poate uni pe toţi. Avem nevoie de asta", a declarat şeful statului ucrainean, menţionând că lansarea oficială va fi în această toamnă. Discuţiile privind datele specifice sunt deja în desfăşurare.