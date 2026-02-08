Formaţiunea, condusă de fostul insider guvernamental Peter Magyar, reprezintă cel mai puternic competitor al premierului naţionalist Viktor Orbán de la victoria partidului Fidesz din 2010, deşi rezultatul alegerilor parlamentare din 12 aprilie rămâne incert, potrivit Reuters.

Programul reafirmă intenţiile de combatere a corupţiei şi de deblocare a miliardelor de euro din fondurile europene îngheţate şi introduce o taxă anuală de 1% pe partea averii care depăşeşte 1 miliard de forinţi (3,13 milioane dolari). Totodată, Tisza promite reducerea impozitului pe venit pentru cei care câştigă sub salariul median.

Partidul se angajează să elimine dependenţa Ungariei de energia rusească până în 2035 şi să dubleze ponderea energiei regenerabile până în 2040. În ceea ce priveşte producţia nucleară, programul susţine construirea unei noi centrale, dar prevede şi o “revizuire cuprinzătoare” a proiectului rusesc Paks 2, dacă Tisza ajunge la putere.

În plus, formaţiunea anunţă stabilirea unui “calendar previzibil şi realizabil” pentru adoptarea monedei euro.

Programul, intitulat “Fundamentele unei Ungarii funcţionale şi umane”, include reforme imediate pentru sistemele de sănătate, educaţie, protecţie socială, protecţia copilului şi transport public.

Cele mai multe sondaje indică un avans între 8 şi 16 puncte procentuale pentru Tisza în rândul alegătorilor decişi, deşi institutele pro-guvernamentale arată în continuare Fidesz în faţă, iar o parte importantă a electoratului rămâne nehotărâtă.