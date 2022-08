Ucraina declară că trupele sale avansează spre Izium, în timp ce luptele se intensifică în Donbas

Lupte grele au fost raportate în oraşele din prima linie din apropierea oraşului Doneţk din est, unde oficialii ucraineni au declarat că trupele ruse lansează valuri de atacuri în timp ce încearcă să preia controlul asupra regiunii industrializate Donbas, scrie news.ro.

Russian tank was destroyed by Ukraine's 93 brigade with a powerful explosion.

The brigade is fighting mostly in the Izium direction. It shared the video of the tank destruction.