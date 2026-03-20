Moscova a propus Statelor Unite un acord reciproc: Kremlinul ar înceta să mai furnizeze informații secrete Iranului – inclusiv coordonatele forțelor americane din Orientul Mijlociu – dacă Washingtonul ar opri livrarea de informații Ucrainei.

Propunerea a fost făcută de trimisul rus Kirill Dmitriev în cadrul unei întâlniri de săptămâna trecută de la Miami cu reprezentanți ai administrației Trump, dar SUA au respins-o, scrie Politico.eu.

Deși respinsă, oferta a stârnit îngrijorări în rândul diplomaților europeni, care se tem că Rusia încearcă să creeze o ruptură între Europa și SUA în contextul tensiunilor transatlantice.

Un diplomat al UE a calificat propunerea drept „scandalosă”, iar întâlnirile dintre Dmitriev și oficialii americani sunt percepute de Moscova mai degrabă ca oportunități de a atrage Washingtonul într-un acord care marginalizează Europa.

Președintele Trump și-a criticat aliații NATO pentru că nu trimit nave în Strâmtoarea Hormuz, numindu-i „LAȘI”. Casa Albă nu a comentat, iar Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns solicitărilor.

Rusia și-a intensificat schimbul de informații și cooperarea militară cu Iranul de la începutul războiului, furnizând imagini din satelit și tehnologie pentru drone pentru atacuri asupra forțelor americane, potrivit surselor, deși Kremlinul a negat raportul. Trump a sugerat recent o legătură între sprijinul Rusiei pentru Iran și ajutorul SUA acordat Ucrainei.

Deși SUA a redus anumite forme de sprijin după întâlnirea tensionată dintre Trump și Zelenski, schimbul de informații cu Ucraina rămâne esențial. Administrația continuă să furnizeze arme printr-un program NATO, deși livrările sunt sub presiune din cauza conflictului SUA-Israel cu Iranul. Recent, relaxarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc a provocat critici din partea liderilor europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz.