"Ne opunem în mod absolut să fim atraşi în acest război. Avem determinarea deplină de a nu cădea pradă provocărilor", a declarat el în cadrul unei conferinţe de presă la Ankara, alături de omologul său din Bangladesh, Khalilur Rahman.

Turcia a confirmat vineri că o rachetă lansată din Iran şi care a pătruns în spaţiul său aerian a fost doborâtă de sisteme de apărare NATO amplasate în estul Mării Mediterane, în al treilea episod de acest tip de la începutul războiului în Iran. În acest sens, Fidan a declarat că guvernul iranian i-a asigurat că nu are nicio legătură cu acest atac.

"Analizăm cu totală sinceritate împreună cu ei această contradicţie între declaraţii şi realitate", a afirmat ministrul.

Turcia solicită noi negocieri

Fidan a cerut din nou o negociere diplomatică pentru a pune capăt războiului şi a spus că prioritatea Turciei este să împiedice extinderea războiului în regiune.

"Atacurile împotriva Iranului trebuie să înceteze imediat. Iar Iranul trebuie să înceteze să atace ţările din regiune", a cerut el.

Fidan şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la o extindere a conflictului şi a avertizat că aceasta ar putea conduce la "ostilităţi durabile şi ireversibile".

De asemenea, a spus că războiul ameninţă nu doar securitatea regională şi dimensiunea umanitară, ci şi stabilitatea economiei mondiale.

Totodată, l-a acuzat din nou prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care, prin "politicile sale expansioniste şi ideologia sa fundamentalistă", a provocat conflictul din Iran.

"Este imposibil pentru noi să ignorăm faptul că Israelul îşi impune calculele geopolitice în regiune prin intervenţii externe", a afirmat Fidan, susţinând că Netanyahu intenţionează, de asemenea, să atragă Libanul într-un alt dezastru umanitar şi în instabilitate.