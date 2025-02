Trump susține că Putin acceptă trupe de menținere a păcii în Ucraina: „Nu are nicio problemă cu asta”

Liderul de la Casa Albă mai susține că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în următoarele săptămâni, însă Vladimir Putin neagă că discuțiile de pace ar fi atât de avansate.

Între timp, Emmanuel Macron, aflat în vizită în Statele Unite, transmite că, atât Franța cât și alte state europene, sunt dispuse să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina.

Donald Trump, președintele SUA: „Mă voi întâlni cu președintele Zelenski. De fapt, ar putea veni în această săptămână sau în următoarea să semneze acordul, care este pus la punct acum și este foarte aproape de o înțelegere finală cu privire la mineralele rare și diverse alte lucruri”.

Cât despre războiul din Ucraina...

Donald Trump: „Trebuie să vă spun și că, dacă (războiul) nu este oprit ar putea duce la al Treilea Război Mondial. Se va ajunge în punctul în care lucrurile nu se vor mai rezuma la cele două țări (Rusia și Ucraina). Deja există o mare implicare din partea altor state și asta ar putea duce la un mare război, Al Treilea Război Mondial”.

Însă, președintele american s-a arătat extrem de optimist cu privire la încheierea luptelor.

Donald Trump: Cred că războiul se va încheia curând.

Reporter: Cât de curând?

Donald Trump: În câteva săptămâni... Tu nu crezi asta? Eu zic că se poate încheia în câteva săptămâni, dacă suntem deștepți.

Dacă liderul de la Casa Albă lasă să înțeleagă că discuțiille cu privire la o pace în Ucraina sunt destul de avansate, Putin are însă o altă versiune.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „În timpul conversației telefonice (cu Donald Trump) și la întâlnirea de la Riad, cu siguranță am atins probleme legate de criza ucraineană. Cu toate acestea, nu am atins subiectul în profunzime, am convenit doar că vom aborda problema”.

Mai mult, Donald Trump susține că a discutat cu liderul de la Kremlin problema trupelor de menținere a păcii în Ucraina.

Reporter: Ar accepta Putin trupe europene (în Ucraina) ca forțe de menținere a păcii?

Trump: Da, va accepta asta. Eu i-am pus această întrebare în mod special și nu are nicio problemă cu asta.

Prezent la Washington, Emmanuel Macron a declarat că Franța este pregătită să ofere garanții de securitate Ucrainei.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Eu am încetat orice discuție cu președintele Putin după (masacrul de la) Bucha și crimele de război comise. Nu aveam ce obține de la el în acea perioadă. Acum, aceasta este o nouă șansă, vorbim de o schimbare mare pentru că există o nouă administrație americană. Deci acesta este un context nou. În 2014, predecesorii noștri au negociat pacea cu președintele Putin. Dar din cauza lipsei garanțiilor, și mai ales a garanțiilor de securitate, președintele Putin a încălcat acea pace. Și am avut mai multe discuții, mai ales la începutul lui 2022, am discutat chiar și șapte ore cu președintele Putin. Iar cu 15 zile înainte de declanșarea atacului, a negat totul. Dar atunci nu aveam implementate garanții de securitate (pentru Ucraina)”.

În altă ordine de idei, luni, la trei ani de la începutul războiului din țara vecină, zeci de lideri europeni au luat parte la un summit de sprijin pentru Ucraina, organizat la Kiev.

Alături de oficialii din Europa s-a așezat la masa discuțiilor și premierul Canadei, Justin Trudeau.

Justin Trudeau, premierul demisionar al Canadei: „Nu putem aștepta momentul pentru a opri acest război de agresiune. Momentul de a apăra democrația, momentul de a susține valorile noastre comune este acum. Așadar, să-l valorificăm!”

Alți 24 de șefi de stat sau de guvern, printre care și președintele interimar al României, au luat parte prin videoconferință la acest summit.

Ilie Bolojan, președintele interimar al României: „Este necesar ca Ucraina și Uniunea Europeană să fie implicate în negocierile de pace. România este pregătită să se coordoneze cu toți partenerii - europeni, americani și aliați - pentru a contribui la găsirea cât mai rapidă a căii către o pace justă și durabilă. Este evident că trebuie să creștem investițiile în sectorul apărării pentru a ne consolida securitatea, să avem un plan și o coordonare pentru apărare și descurajare. Solidaritatea prietenilor Ucrainei rămâne esențială, iar sprijinul nostru, al tuturor, contează acum, când este în joc soarta păcii”.

După trei ani de război, liniile frontului s-au stabilizat în estul Ucrainei, unde forțele ruse înregistrează totuși un avans lent.

Un militar al Kievului, care luptă la Pokrovsk, punctul fierbinte de pe frontul de est in aceste zile, s-a adresat participanților.

Soldat: „Dacă vom pierde, atunci vom pierde totul. Viitorul pentru familiile noastre și pentru copiii noștri”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: