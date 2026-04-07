După două amânări, președintele Statelor Unite a impus Teheranului un nou termen-limită pentru a încheia un acord: miercuri, la 3 dimineața, ora României, Teheranul trebuie să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

În caz contrar, spune liderul american, toate podurile și centralele electrice din Iran ar putea fi distruse în doar 4 ore.

Însă Teheranul insistă că vrea un acord definitiv, nu un armistițiu temporar.

Reporter: Mesajele dumneavoastră referitoare la războiul cu Iranul au trecut de la „războiul se apropie de sfârșit” la „vom bombarda Iranul până îl vom trimite înapoi în Epoca de Piatră”. Am auzit o serie de declarații de acest gen. Deci, care e adevărul? Vă retrageți sau intensificați conflictul?

Trump: Nu vă pot spune. Nu știu. Nu vă pot spune. Depinde ce vor face iranienii. E o perioadă critică. Au termen până mâine la ora 20:00 (miercuri ora 3, ora României).

Trebuie să avem un acord care să fie acceptabil pentru mine, iar o parte a acelui acord va fi că vrem liberă circulație a petrolului și a tuturor bunurilor.

O oră și jumătate, cât a durat conferința de presă de la Casa Albă, Donald Trump a transmis avertismente dure privind o posibilă escaladare a conflictului cu Iranul.

Trump: „Întreaga țară ar putea fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi chiar mâine. Mă refer la o demolare completă până la miezul nopții. Și asta s-ar putea întâmpla în doar 4 ore dacă vrem.”

În fața jurnaliștilor, Trump a mai susținut că iranienii de rând sunt dispuşi să sufere pentru răsturnarea regimului de la Teheran.

Trump: „Iranienii au... Am interceptat numeroase mesaje de genul: „Vă rog, continuați să bombardați!” Bombele cad lângă casele lor. „Vă rog, continuați să bombardați! Faceți asta!” Iar când plecăm și nu mai lovim acele zone, ei spun: „Vă rugăm, întoarceți-vă! Întoarceți-vă!”

Avându-i alături pe șeful Pentagonului, pe directorul CIA și pe șeful Armatei americane, președintele Statelor Unite a criticat din nou aliații din Pacific, dar și din NATO, pentru că nu l-au ajutat în operațiunea militară din Iran.

Trump: „Nu am întrebat insistent. Le-am cerut doar dacă vor... „Nu, nu, nu! Nu vrem să te ajutăm!” Miercuri vine să mă vadă, după cum știți. E un om minunat secretarul general al NATO. Mark Rutte e un om minunat, dar... Totul a început cu - dacă vreți să știți adevărul - cu Groenlanda. Am vrut Groenlanda, dar ei nu au vrut să ne-o dea, așa că le-am spus „adio”!

Cât despre încetarea ostilităților...

Trump: „Vă pot spune că (iranienii) negociază. Credem că o fac cu bună-credință, dar vom vedea dacă e așa”.

O propunere care prevedea o încetare a focului timp de 45 de zile și redeschiderea Strâmtorii Ormuz a fost transmisă Statelor Unite și Iranului de către mediatori din Pakistan, Egipt și Turcia.

Dar, între timp, Teheranul a respins planul, cerând în schimb o încheiere permanentă a conflictului, cu garanții că țara nu va mai fi atacată de SUA și de Israel.

James Stavridis, analist militar CNN: „Iranul dorește să-și păstreze atuurile principale: în primul rând, închiderea Strâmtorii Ormuz și, în al doilea rând, aproape 454 de kilograme de uraniu îmbogățit”.

Între timp, 15 americani au fost răniți în noaptea de luni spre marți în urma unui atac cu drone iraniene asupra unei baze militare din Kuweit.