Magyar a subliniat că Márton Melléthei-Barna este omul potrivit pentru această funcţie şi a anunţat într-un video publicat pe X că sora sa, soţia viitorului ministru, va face "un alt sacrificiu" şi va demisiona din funcţia de judecătoare "pentru a evita chiar şi aparenţa unei împletiri a puterilor".

Viitorul ministru al justiţiei din Ungaria este căsătorit cu sora lui Magyar, Anna Ilona Melléthei-Barna, un fapt care "a creat o dilemă serioasă şi pentru mine", a mărturisit liderul Tisza, recunoscând că îngrijorările legate de o relaţie de familie în cadrul echipei de guvernare sunt "de înţeles".

Viitorul prim-ministru şi-a prezentat iniţial primele şapte numiri ministeriale în aprilie, la doar câteva zile după ce a învins partidul Fidesz al lui Viktor Orbán şi a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai acestuia. Restul echipei sale de guvernare a fost anunţat joi.

Magyar s-a întâlnit, de asemenea, cu preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, la începutul acestei săptămâni, grăbindu-se să deblocheze miliarde de euro din fondurile UE reţinute din cauza preocupărilor legate de statul de drept. Oficialii de la Bruxelles se aşteaptă ca Ungaria să rămână aliniată poziţiei europene în privinţa Ucrainei şi să demonstreze progrese în aceste chestiuni pentru a elibera fondurile.

În videoclipul postat pe X, Magyar susţine că cumnatul său a făcut parte din mişcarea Tisza încă de la început şi că alegerea sa este obiectivă. "Îl cunosc de mult timp. Decizia mea s-a bazat pe pregătirea sa, pe angajamentul său faţă de statul de drept", a spus el, adăugând că decizia sa nu a fost "un calcul politic, ci principala întrebare a fost: Cine ar putea reprezenta programul unei Ungarii funcţionale şi umane, cu cea mai mare pregătire şi convingere morală, cu o onestitate de neclintit?"

"Fidesz a distrus statul de drept, certitudinea juridică şi egalitatea în faţa legii au încetat să mai existe în Ungaria. Pentru a îndrepta toate acestea, am căutat o persoană capabilă să ducă la îndeplinire această sarcină enormă, istorică, şi a cărei competenţă profesională este de necontestat", a continuat Magyar.

Noul guvern al Ungariei urmează să preia funcţia pe 9 mai, zi sărbătorită şi ca Ziua Europei - o comemorare a discursului ministrului francez de externe Robert Schuman din 1950 privind unificarea resurselor de cărbune şi oţel, care a pus bazele Uniunii Europene de astăzi.