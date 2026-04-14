Giorgia Meloni a calificat drept „inacceptabile” criticile lui Trump la adresa Papei: „Este normal să pledeze pentru pace”

Premierul italian Giorgia Meloni a criticat dur declarațiile lui Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea, numindu-le „inacceptabile”.

 Reacția vine după ce fostul președinte american l-a catalogat pe suveranul pontif drept „catastrofal în politică externă” din cauza criticilor acestuia privind războiul din Orientul Mijlociu.

„Papa este șeful Bisericii Catolice și este corect și normal ca el să pledeze pentru pace și să condamne orice formă de război”, a subliniat șefa guvernului italian într-un comunicat.

Declarația premierului italian a reprezentat o mustrare publică extrem de rară a lui Trump din partea lui Meloni, care a cultivat legături deosebit de strânse cu președintele american, ceea ce subliniază furia generalizată din Italia față de atacul său asupra Papei Leon.

Trump a stârnit nemulțumirea generală, spunând despre Leon că este „groaznic”, într-o lungă tiradă, duminică. Ulterior, el a postat o imagine generată cu AI în care se înfățișa ca o figură asemănătoare lui Iisus, stârnind și mai multă indignare în rândul creștinilor, care au considerat imaginea o blasfemie.

Între timp, Trump a șters imaginea, dar a spus, luni, că nu intenționează să-și ceară scuze de la Papa Leon al XIV-lea, pe care l-a calificat din nou drept „foarte slab”.

„Papa Leon a făcut declarații false. El s-a opus cu vehemență acțiunilor mele cu privire la Iran, iar un Iran dotat cu arme nucleare este inacceptabil”, a declarat președintele american, la Casa Albă, referindu-se la declarațiile Papei, care făcuse apel la încetarea violențelor în Iran.

Donald Trump a mai spus că papa „dă dovadă de o mare slăbiciune în fața criminalității și a altor lucruri”.

Papa Leon, liderul celor 1,4 miliarde de catolici din lume, a răspuns rapid, luni, criticilor lui Donald Trump, spunând reporterilor că „nu se teme” de administrația acestuia și promițând că va continua să se pronunțe împotriva războiului condus de SUA în Iran și în apărarea imigranților.

Giorgia Meloni a emis o declarație inițială de susținere a Papei Leon, în timp ce acesta pleca într-o vizită ambițioasă în patru țări din Africa, dar nu a menționat în mod specific atacul lui Trump. Politicienii din opoziție au acuzat-o că nu are curajul să-l provoace direct pe Trump, determinând-o să emită o a doua declarație, mai târziu în aceeași zi, pentru a-și clarifica poziția.

„Consider că vorbele președintelui Trump la adresa Sfântului Părinte sunt inacceptabile. Papa este capul Bisericii Catolice și este corect și normal ca el să facă apel la pace și să condamne orice formă de război”, a transmis ea.

Meloni a fost singurul lider european care a participat la învestirea lui Trump în 2025 și sperase că prietenia lor îi va consolida poziția, atât în țară, cât și în străinătate.

Cu toate acestea, Trump riscă să devină o povară, 66% dintre italieni având o părere negativă despre liderul american. Sondajele arată că legăturile lui Meloni cu Casa Albă ar fi putut fi un factor în înfrângerea sa de luna trecută la referendumul pe tema unei reforme judiciare.

Viceprim-ministrul Matteo Salvini, care în trecut s-a asociat îndeaproape cu Trump, s-a distanțat și el, luni, de liderul american, subliniind modul în care extrema dreaptă europeană încearcă să se retragă din orbita MAGA.

„Papa Leon este un lider spiritual pentru miliarde de catolici, dar, dincolo de asta, dacă există o persoană care luptă pentru pace, aceea este Papa Leon, așa că atacarea lui nu pare nici înțeleaptă, nici utilă”, a declarat el într-un comunicat.

Papa este episcopul Romei și liderul spiritual al milioane de catolici italieni, ceea ce îi face pe politicienii de toate culorile să fie reticenți în a-l ataca.

„Au trecut secole de când nu s-a mai văzut un act de agresiune atât de flagrant împotriva pontifului roman”, a spus fostul prim-ministru de centru-stânga Matteo Renzi, adăugând că este vital atât pentru catolici, cât și pentru necredincioși să-l apere pe Leon. „El este, la urma urmei, un «făuritor de punți», spre deosebire de Trump, un distrugător de relații și de civilizație. Singurul avantaj este acesta: Trumpii vin și pleacă, papii rămân”, a punctat el.

Comentariul se face ecoul unui proverb italian, „chi mangia papa crepa”, care s-ar traduce prin „cine-l papă pe papă crapă” - un proverb născut din secole de tensiune între papalitățile succesive și conducătorii laici.

„Trump a făcut greșeala secolului, deoarece «chi mangia papa crepa» s-a confirmat în repetate rânduri”, a spus istoricul Alberto Melloni, indicând familia regală a Italiei, Casa de Savoia, care s-a ciocnit în repetate rânduri cu Vaticanul în secolul al XIX-lea, în cele din urmă fiind spulberată, în timp ce papalitatea a supraviețuit.

Antonio Spadaro, preot romano-catolic și subsecretar al Dicastrului pentru Cultură și Educație al Vaticanului, a spus că atacul lui Trump i-a dezvăluit propria slăbiciune.

„Dacă Leon ar fi irelevant, nu ar merita niciun comentariu. În schimb, el este invocat, numit, contestat – un semn că vorbele sale contează”, a scris Spadaro pe X. „Aici se manifestă forța morală a Bisericii. Nu ca o contraputere, ci ca un spațiu în care puterea este judecată după un standard pe care ea nu îl controlează”, a punctat oficialul de la Vatican.

