Donald Trump a provocat indignare cu o declarație legată de participarea soldaților europeni la operațiunile din Afganistan. O reacție tranșantă a venit din partea premierul britanic.

Keir Starmer i-a sugerat lui Trump să-și ceară scuze după ce a afirmat - în mod fals - că militarii NATO care i-au sprijinit pe americani au stat departe de linia de luptă. Și prințul Harry - care a luptat de două ori în Afganistan și este implicat în sprijinirea veteranilor de război - a transmis că soldații britanici căzuți merită să fie tratați cu adevăr și respect.

Donald Trump a reușit să-și înfurie aliații din NATO - mai ales pe britanici - cu o afirmație lansată intr-un interviu pentru Fox News.

Donald Trump, președintele SUA: „Nu sunt sigur dacă ar fi alături de noi în cazul în care am avea vreodată nevoie de ei. Niciodată nu am avut nevoie de ei. De fapt, nu le-am cerut nimic până acum. Vor spune că au trimis niște trupe în Afganistan. Și au trimis, dar au stat puțin, în spatele liniilor, puțin în afara frontului”.



Marea Britanie s-a alăturat Statelor Unite în razboiul din Afganistan din 2001, după ce Wasghingtonul a invocat Articolul 5 al apărării colective, ca răspuns la atentatele din 11 septembrie. 457 de militari britanici au pierit atunci în conflict.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Nu voi uita niciodată curajul lor, vitejia lor și sacrificiul pe care l‑au făcut pentru țara lor. Sunt, de asemenea, mulți care au fost răniți, unii cu răni care le‑au schimbat viața. Așadar, consider comentariile președintelui Donald Trump ca fiind jignitoare și, sincer, revoltătoare”.



La rândul său, ministrul britanic al forțelor armate a transmis că afirmațiile președintelui american sunt "total ridicole" și "o adevărată rușine".



Nicholas Kay, fost ambasador britanic în Afganistan: „Președintele american greșește. De altfel, nu e cunoscut pentru respectul pe care îl poartă altora sau pentru faptul că își verifică informațiile. Această declarație pică rău, foarte rău. Asemenea cuvinte lasă urme adânci. Această declarație arată că președintele Statelor Unite nu prețuiește și nu apreciază NATO pe cât ar trebui”.



Însă, chiar și așa, Londra insistă asupra relației sale strânse cu Washingtonul.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Avem o relație foarte strânsă cu Statele Unite, iar acest lucru este important pentru securitatea noastră, pentru apărarea noastră și pentru serviciile noastre de informații. Iar menținerea acestei relații este esențială”.

Premierul Danemarcei: Criza Groenlandei încă nu s-a încheiat

Pe de altă parte, premierul Danemarcei a făcut vineri o vizită în Groenlanda. A purtat discuții cu șeful guvernului de acolo și a vorbit cu localnicii. În timpul participării la Forumul Economic de la Davos, Trump a anunțat că a găsit alături de secretarul general al NATO, o soluție de comprimis cu privire la pretențiile sale privind Groenlanda.

Reporter: „În ochii dumneavoastră, s-a terminat această criză?”

Mette Frederiksen, premierul Danemarcei: „Nu, încă ne aflăm într-o situație gravă, dar acum avem o direcție pe care o testăm împreună cu americanii. Ne aflăm într‑un punct în care testăm o cale diplomatică și politică. Vom face tot ce putem, atât din partea Danemarcei, cât și a Groenlandei, pentru obținerea unui rezultat pozitiv”.

