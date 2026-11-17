„Trebuie să extindem baza contributorilor, pentru că astăzi 15% din populaţie sunt în continuare neasiguraţi. În egală măsură, avem 23 de categorii scutite de la plata contribuţiei. Copiii, bătrânii, persoanele cu dizabilităţi sunt asigurate prin efectul legii. Deci, cei care sunt neasiguraţi astăzi sunt persoane active, până în vârsta de 60 de ani sunt 99% dintre ei. Noi avem toate aceste date. Statul acesta trebuie să aplice urgent mecanisme obligatorii de plată a contribuţiei pentru aceste persoane. În prezent există un mecanism voluntar de plată a contribuţiei pentru persoane care nu realizează venituri sau le-ar realiza la gri, pentru că eu nu înţeleg cum trăiesc aceşti oameni. Legea 95 spune clar: asigurarea socială de sănătate este obligatorie pentru toţi cei care au reşedinţă în România, indiferent de cetăţenie”, a subliniat Larisa Mezinu-Bălan, șefa CNAS, conform Agerpres.

Larisa Mezinu-Bălan a adăugat că CNAS şi ANAF urmează să discute la finalul lunii noiembrie pentru a identifica o soluţie în cazul persoanelor care vin în România doar pe timpul vacanţelor şi beneficiază de servicii medicale în baza pachetului minimal.

„Uitându-ne pe listele medicilor de familie, vedem că sunt cam 2,9 milioane de persoane neasigurate înregistrate. Probabil multe dintre aceste persoane sunt persoane care nu mai trăiesc în România sau frecventează România din când în când. Temerea noastră este că o frecventează pe timpul verii, pe timpul vacanţelor şi riscul este ca, fiind persoane neasigurate, care au dreptul la pachetul minimal, să îl şi utilizeze în UPU, la medicina de familie şi aşa mai departe. Tragem un semnal de alarmă şi am rugat ANAF să vină la o discuţie, să regândim puţin şi să ne repoziţionăm pentru a regla această problemă. Am stabilit la sfârşitul lunii să facem o şedinţă cu toţi cei care au capacitatea să vină cu soluţii reale”, a explicat ea.

Conform acesteia, în acest an, Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate este unul sustenabil - s-au făcut plăţi în termen pentru toţi furnizorii de servicii medicale, inclusiv pentru farmacii. Mezinu-Bălan a amintit că, în 2025, România s-a confruntat cu un posibil infringement, din cauza faptului că plăţile nu s-au efectuat la timp către farmacii.

„La finalul anului 2025, pentru prima dată în istoria Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, aproape jumătate din populaţia României contribuie la asigurările sociale de sănătate. La finalul anului 2025, pentru prima dată în istoria Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate s-a decis ca în 2026 fondul să nu beneficieze de subvenţii de echilibrare de la bugetul de stat, având în vedere că s-a extins baza contributorilor. Inclusiv pensionarii plătesc astăzi contribuţie la asigurările sociale de sănătate, pentru venitul dincolo de plafonul de 3.000 de lei. (...) Atenţie! Expiră la 31 decembrie 2027. Dacă ne dorim sustenabilitate, trebuie să luăm măsuri în continuare şi să menţinem acest echilibru al fondului”, a transmis preşedintele interimar al CNAS.

Larisa Mezinu-Bălan a atras atenţia şi asupra faptului că a crescut costul medicamentelor, ca urmare a creşterii TVA de la 9% la 11%.

„Toate acestea vin cu impact asupra unui sistem de sănătate care face eforturi să menţină echilibrul şi să răspundă nevoii populaţiei”, a precizat ea.