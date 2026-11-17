Astfel, fostul ministru va fi supusă unor măsuri speciale de supraveghere, fiind obligată să se prezinte în anumite date la serviciul de probaţiune sau să anunţe, în prealabil, orice schimbare a locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile.

”În temeiul art. 101 alin. (1) Cod penal, impune persoanei condamnate PINTEA SORINA următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, orice schimbare a locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 101 alin. (2) lit. b) Cod penal, impune condamnatei obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 100 alin. 5 şi art. 104 alin. 2 Cod penal, atrage atenţia condamnatei asupra conduitei sale viitoare şi că săvârşirea de infracţiuni în termenul de supraveghere ori nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligaţiilor poate atrage revocarea liberării condiţionate şi executarea restului neexecutat” - se arată în decizia instanței.

Sorina Pintea a fost condamnată în 2025 pentru luare de mită în formă continuată

Sorina Pintea a fost condamnată în 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată.

Condamnarea inițială de 3 ani și 6 luni a fost dată pe 26 aprilie 2024 de Tribunalul București, însă avocații Sorinei Pintea au făcut apel, iar acesta a fost respins definitiv.

Potrivit rechizitoriului, Pintea ar fi pretins şi primit, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, 10.000 de euro şi 120.000 lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică.