Președintele iranian a respins capitularea necondiționată cerută de președintele american Donald Trump. Totodată liderul de la Teheran susține că a ordonat armatei să nu mai atace țările vecine.

Însă, chiar în timp ce el susținea acest discurs, Iranul lansa un nou val de atacuri spre Emiratele Arabe Unite, Bahrein și Arabia Saudită. Din această cauză, operațiunile pe aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi au fost suspendate temporar.

Începând cu ora 2 noaptea, mai multe zone din Teheran au fost zguduite de explozii puternice, iar la orizont s-au văzut coloane de fum și fulgere de lumină.

80 de avioane de luptă israeliene au lovit în valuri succesive obiective militare, academia militară a Gardienilor Revoluției, depozite de rachete și un centru de comandă subteran.

Cea mai intensă serie de atacuri din acest război

De asemenea, și responsabilii americani au vorbit de cea mai intensă serie de bombardamente de până acum, vizând fabrici de rachete balistice și lansatoare de rachete.

A fost vizat și aeroportul Mehrabad din vestul Teheranului, rezervat curselor interne. Dar tot acolo își au sediul și câteva companii aerospațiale legate de industria de apărare a Iranului.

De partea cealaltă, israelienii au interceptat mai multe valuri de atacuri iraniene, care au activat sirenele atât în nordul tarii cât și la Tel Aviv și Ierusalim.

Teheranul a lansat noi lovituri de represalii și asupra statelor din Golf, mai ales în Emiratele Arabe Unite. Aeroportul Zayed din Abu Dhabi a fost evacuat pentru câteva minute, iar pasagerii s-au adăpostit în subteran.

Puțin mai târziu, au fost suspendate complet operațiunile și pe aeroportul din Dubai din cauza unei explozii puternice în perimetrul aerogării. Companiile aeriene au transmis pasagerilor care fuseseră chemați astăzi la aeroport să nu mai meargă acolo. Însă, după nicio ora, consemnul a fost ridicat, iar zborurile s-au reluat.

Pe de altă parte, pentru prima dată de la izbucnirea războiului, Qatar Airways a reluat sâmbătă decolările din Doha către Londra, Paris , Madrid, Roma și Frankfurt pentru repatrierea străinilor.

În aceste context a survenit declarația surpriză a președintelui iranian. Pezeshkian a susținut că atacurile asupra vecinilor nu au fost ordonate de la centru, ci au fost "inițiative proprii" ale unităților militare.

Masoud Pezeshkian, președinte iranian: „Trebuie să le cer iertare țărilor vecine atacate de Iran. După ce liderul nostru și comandanții și-au pierdut viețile ca urmare a agresiuni barbare, forțele noastre armate au ripostat din proprie inițiativă, în absența superiorilor, și au făcut tot ce au crezut necesar că să apere țara. Consiliul de conducere interimar a decis că de acum înainte să nu mai atacăm țările vecine cu excepția cazului în care suntem loviți de pe teritoriul acestor țări. Cred că trebuie să rezolvăm această problemă prin diplomație”.

Nu e clar dacă acest anunț ascunde faptul că Iranul își epuizează stocurile de rachete și drone, ori este rezultatul unor demersuri diplomatice din culise.

Donald Trump ia în calcul să trimită soldați americani în Iran

În altă ordine de idei, potrivit NBC, într-o discuție cu congresmeni republicani și consilieri, președintele american și-a exprimat interesul pentru desfășurarea în Iran a unui contingent redus de trupe americane în scopuri strategice specifice.

În viziunea lui Donald Trump pentru Iranul post-război, stocul de uraniu îmbogățit ar fi securizat, iar Statele Unite și noul regim iranian ar colabora în domeniul producției de petrol, după modelul relației cu Venezuela.