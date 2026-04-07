În conformitate cu o reglementare care a fost introdusă de la 1 aprilie, în contextul exploziei preţurilor carburanţilor ca urmare a războiului din Iran, benzinăriile din Germania au voie să majoreze preţurile doar o dată pe zi, la prânz.

Comparativ cu preţurile din ziua de 31 martie, litrul de motorină s-a scumpit cu aproape 70 de eurocenţi în Germania iar litrul de benzină E10 cu 41 de eurocenţi.

Faţă de preţurile medii înregistrate luni, scumpirile sunt relativ mici, de 0,3 eurocenţi la motorină şi 0,1 eurocenţi la benzina E10, dar trendul ascendent continuă. Săptămâna trecută, preţurile creşteau cu câţiva eurocenţi în fiecare zi.

Creşterile au pus sub semnul întrebării noua regulă a guvernului, pe fondul acuzaţiilor de majorare a preţurilor de către producătorii de combustibil.

Sepp Muller, care conduce grupul parlamentar al alianţei cancelarului Friedrich Merz, a criticat companiile petroliere companiilor, acuzându-le că "profită în mod nechibzuit de pe urma situaţiei". Sepp Muller a cerut Autorităţii pentru Concurenţă din Germania să controleze producătorii de combustibil, adăugând că noile legi mai stricte oferă Autorităţii mijloacele necesare. De asemenea, Muller a cerut măsuri pentru a-i ajuta pe cei mai afectaţi. "Nu vom compensa totul la pompă. Povara pentru un membru al parlamentului sau un şofer de Porsche nu trebuie uşurată. Aceşti bani ar trebui să meargă acolo unde este cu adevărat nevoie", a spus liderul de grup parlamentar.