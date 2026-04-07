„Aderarea Moldovei este adesea descrisă ca o garanție de securitate pentru țara noastră — și așa este”, a declarat pentru POLITICO Cristina Gherasimov, viceprim-ministru al Moldovei pentru integrare europeană. „Dar este, în egală măsură, o investiție strategică în propria securitate a Europei.”

Situată între România și Ucraina, la granița estică a blocului comunitar, mica țară din Europa de Est a devenit un teren de testare pentru războiul hibrid al Rusiei — și pentru cele mai eficiente metode de contracarare a acestuia.

„Aducem ceva unic la masă”, a declarat pentru POLITICO Stanislav Secrieru, consilierul pentru securitate națională al președintelui Moldovei. „Cunoștințe câștigate greu și soluții testate în teren împotriva amenințărilor hibride rusești.”

Guvernul de la Chișinău acuză Moscova că a desfășurat campanii ample de interferență electorală și acțiuni de destabilizare înaintea unor alegeri-cheie din 2024 și 2025. Potrivit autorităților, tacticile Kremlinului au inclus cumpărarea de voturi, atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice și utilizarea fermelor de troli pentru răspândirea dezinformării. Moscova a negat orice implicare.

Țara este „canarul din mina de cărbune” pentru tacticile pe care Rusia le folosește și în alte state, a declarat Olga Rosca, consilier pentru politică externă și afaceri europene al președintei Maia Sandu. „Alegerile sunt cea mai ușoară poartă de intrare pentru Rusia.”

Combaterea acțiunilor Kremlinului

Moldova a destructurat, de asemenea, o rețea transfrontalieră care antrena tineri în tabere secrete din Bosnia și Serbia pentru a desfășura presupuse operațiuni de destabilizare susținute de Rusia în Franța și Germania. Participanții erau instruiți să opereze drone, să folosească dispozitive incendiare și să evite forțele de ordine în timpul protestelor, potrivit unei investigații POLITICO.

Secrieru a spus că Moldova a împărtășit lecțiile învățate în combaterea acțiunilor Kremlinului cu state membre UE care urmează să organizeze alegeri în acest an și anul viitor.

„Moldova a testat, prin încercări și erori, și a implementat cu succes strategii de contracarare”, a spus el. „Putem oferi expertiză în combaterea finanțărilor ilicite, a dezinformării, în securitate cibernetică și protejarea integrității proceselor electorale.”

Ungaria organizează un vot important săptămâna viitoare, considerat de Moscova și Bruxelles decisiv pentru orientarea țării. În 2026, Franța, Italia, Spania și Polonia urmează să organizeze alegeri.

Autoritățile franceze au anunțat deja detectarea unor campanii de dezinformare susținute de Rusia înaintea alegerilor locale din martie și avertizează asupra unui risc ridicat de interferență la scrutinul prezidențial de anul viitor.

Într-un document transmis oficialilor europeni după alegerile parlamentare din Moldova de anul trecut și consultat de POLITICO, guvernul de la Chișinău a subliniat că drumul către aderarea la UE este unul îngust.