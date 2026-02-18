Medinski (foto articol) a descris anterior cea de-a treia rundă de negocieri de astăzi cu echipele din Ucraina și SUA ca fiind „dificilă”, dar „profesională”. Între timp, secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia rămâne interesată de continuarea relațiilor comerciale și economice cu Washingtonul, potrivit agenției de știri Baha.

”Negocierile s-au desfăşurat timp de două zile. Ele au durat foarte mult timp ieri (marţi), în diverse formate, şi aproximativ două ore azi (miercuri)”, a declarat unor jurnalişti don presa rusă de stat şeful delegaţiei ruse, Vladimir Medinski.

Divergențe în puncte-cheie și „progrese”

Aceste negocieri au condus la ”progrese”, a anunţat miercuri, la sfrşitul acestor întâlniri, la Geneva, şeful delegaţiei ucrainerne Rustem Umerov.

”Această muncă complxă necesită acordul tuturor părţilor şi un timp care să fie suficient. Există progrese, însă nu se poate divulga niciun detaliu în acest stadiu”, a declarat negociatorul ucrainean unui grup mic de jurnalişti, la ieşirea de la cea de a doua zi de negocieri tripartite în vderea opririi Războiului din Ucraina.

Preşedintele ucrainan Volodimir Zelenski a anunţat miercuri, cu toate acestea, că poziţiile Kievului şi Moscovei diferă în continuare în puncte-cheie, notează News.ro, care citează AFP.

”Putem vedea că s-a făcut o anumită muncă de pregătire, însă, pentru moment, poziţiile diferă” în problemele ”sensibile” ale teritoriilor şi Centralei Nucleare Zaporojie, ocupată de către armata rusă, le-a declarat Volodimir Zelenski unor jurnalişti, inclusiv de la AFP.

El a evocat ”negocieri deloc uşoare”.

Aceste negocieri au fost împărţite în două grupuri de lucru - unul cu privire la aspectele politice ale soluţionării conflictului, celălalt cu privire la aspecte militare.

În privinţa părţii militare, Volodimir Zelenski a anunţat că cele două părţi s-au înţeles cu privire la ”aproape toate punctele” referitoare la implementarea şi monitorizarea unei eventuale încetări a focului.

”Această supraveghere se va face, cu siguranţă, cu participarea americanilor. Văd în asta un semnal pozitiv”, a declarat Volodimir Zelenski.

Însă el a subliniat că o astfel de încetarea focului necesită, în prealabil, de o ”voinţă politică” comună care, pentru, moment, pare să fie departe de a exista.