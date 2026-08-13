Două organizaţii media au acuzat că acesta oferă clienţilor plătitori acces preferenţial la informaţii guvernamentale oficiale, ceea ce încalcă Constituţia SUA, scrie Agerpres.

Procesul a fost intentat miercuri în numele The Intercept Media şi Freedom of the Press Foundation, potrivit documentelor judiciare.

Compania mamă a platformei Truth Social, Trump Media & Technology Group (TMTG), a promovat acest serviciu ca pe un flux de date business-to-business (B2B), care livrează clienţilor postările de pe Truth Social în câteva milisecunde.

Mai devreme în această săptămână, directorul executiv interimar al TMTG, Kevin McGurn, a spus că Truth Social deja are mai mult de zece clienţi înscrişi pentru acest serviciu, majoritatea fiind companii specializate în tranzacţionarea de mare viteză pe pieţele de acţiuni şi financiare.

În mod normal, clienţii plătesc între 60.000 şi 100.000 de dolari pe lună, a transmis McGurn, adăugând că se află şi în discuţii cu potenţiali clienţi din domenii precum inteligenţa artificială.

Trump foloseşte în mod obişnuit Truth Social pentru a face anunţuri majore, inclusiv despre tarifele vamale şi conflictele militare. Accesul mai rapid la postările sale le poate oferi investitorilor un avantaj, în special în tranzacţionarea automatizată pe bursă, unde fracţiuni de secundă pot fi cruciale.

Planul de a vinde acces mai rapid la postările lui Trump şi ale altor utilizatori de renume, prin intermediul serviciului numit Truth API, a atras critici în SUA.

Reclamanţii au descris modelul ca fiind profund corupt şi neconstituţional, susţinând că sunt afectaţi de întârzierea accesului la informaţii, potrivit cererii de chemare în judecată.