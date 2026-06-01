"Cred că am vorbit prea mult, dacă vreţi să ştiţi adevărul. Cred că a tăcea este foarte bine şi asta ar putea dura mult timp", a declarat Trump într-un interviu acordat NBC News.

"Nu înseamnă că vom merge şi vom începe să aruncăm bombe peste tot acolo", a spus Trump. "Pur şi simplu vom tăcea. Vom menţine blocada".

"Cred că pot aştepta cât vor ei. Pierd o avere", a mai spus el.

Agenţia de presă oficială iraniană Tasnim anunţase mai devreme că Iranul îşi suspendă negocierile indirecte cu SUA, după ce Israelul a ordonat trupelor sale să avanseze mai adânc în Liban, complicând eforturile diplomatice de a pune capăt războiului care durează de trei luni.

Trump a spus că iranienii sunt mai buni negociatori decât luptători, dar că nu a fost informat că aceştia ar suspenda discuţiile.