Trump anunță trimiterea Gărzii Naționale într-un nou oraș democrat, după tentativa nereușită din Chicago

12-09-2025 | 17:13
Garda Nationala, SUA
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că va trimite trupe ale Gărzii Naționale în orașul Memphis, Tennessee, ca parte a planului său de combatere a criminalității în marile orașe conduse de democrați, potrivit AFP și Reuters.

Aura Trif

"Mergem în Memphis. Memphis are probleme mari. Primarul este fericit, este un primar democrat (...) Vom rezolva asta, aşa cum am făcut la Washington", a declarat preşedintele american într-un interviu acordat postului Fox News, referindu-se la trimiterea de trupe şi de agenţi federali în capitală luna trecută.

Trump, care a încercat să facă din criminalitate o problemă centrală în pofida scăderii numărului de infracţiuni violente în numeroase oraşe, a anunţat decizia de a desfăşura trupe federale în Memphis după ce a întâmpinat rezistenţă în ceea ce priveşte planurile sale de a trimite agenţi federali de imigrare (ICE) şi trupe ale Gărzii Naţionale în Chicago.

Unde ar mai putea trimite militari

El a spus că trupe ale Gărzii Naţionale ar putea fi desfăşurate şi în alte oraşe, inclusiv în New Orleans, Louisiana.

Măsurile anunţate de Trump în oraşe conduse de democraţi au condus la proteste, inclusiv o demonstraţie la care au participat câteva mii de persoane la Washington weekendul trecut.

Trump susţine că infracţiunile violente afectează oraşe americane precum Washington. El a plasat Departamentul de Poliţie din capitala SUA sub control federal direct şi a trimis personal federal de aplicare a legii, inclusiv membri ai Serviciului de Imigrare, pentru a patrula pe străzile oraşului.

Un bărbat din Buzău a încercat de două ori să-și omoare socrul. I-a pus otravă în ciorbă, apoi i-a tăiat frâna la mașină

Sursa: Agerpres

Donald Trump ia în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei. „Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid”
Stiri externe
Donald Trump ia în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei. „Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid”

Donald Trump a spus vineri că răbdarea sa față de președintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” și a menționat posibilitatea unor sancțiuni împotriva băncilor și a sectorului petrolier rus, fără a se angaja ferm în acest sens, relatează AFP.

Prinţul Harry, vizită surpriză în Ucraina. „Nu putem opri războiul, dar putem ajuta procesul de recuperare”
Stiri externe
Prinţul Harry, vizită surpriză în Ucraina. „Nu putem opri războiul, dar putem ajuta procesul de recuperare”

Prinţul Harry, membru al familiei regale britanice, a ajuns vineri la Kiev cu o echipă a fundaţiei sale caritabile pentru persoanele cu dizabilităţi, Invictus Games Foundation, informează ziarul Guardian, preluat de Reuters.

Spania vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor, pe plaje și stadioane. Interdicția se aplică și țigărilor electronice
Stiri externe
Spania vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor, pe plaje și stadioane. Interdicția se aplică și țigărilor electronice

Spania a adoptat un proiect de lege pentru o interdicție mai strictă a fumatului. Acesta va restricționa fumatul în zonele exterioare ale restaurantelor și barurilor, de exemplu.

FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului

Misiunea Fondului Monetar Internaţional pentru România și-a prezentat concluziile vizitei efectuate la Bucureşti, după consultările cu autorităţile române.

Ucigașul lui Charles Kirk a fost identificat. Trump speră să primească pedeapsa cu moartea
Stiri externe
Ucigașul lui Charles Kirk a fost identificat. Trump speră să primească pedeapsa cu moartea

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat vineri după-amiază că principalul suspect în cazul asasinării lui Charles Kirk a fost prins și că acesta este în custodia autorităților.

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

