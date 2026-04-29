Bărbatul a deschis focul într-o sucursală a agenţiei de asigurări sociale elene EFKA, rănind un angajat la un picior, după care a luat un taxi şi s-a deplasat la sediul unui tribunal, unde a tras mai multe focuri de armă, rănind uşor patru grefiere.

Ulterior, el a fost arestat într-un hotel din oraşul Patras, la aproximativ 200 km de Atena.

"A fost un act de protest şi de disperare", a declarat pentru Reuters avocatul său, Vassilis Noulezas.

Potrivit acestuia, bărbatul lucrase timp de 40 de ani ca inginer în Chicago şi fusese internat anterior într-o clinică psihiatrică din Atena. El a depus o cerere pentru o pensie suplimentară în Grecia, dar cererea i-a fost respinsă, a spus el.

Un procuror l-a acuzat miercuri de tentativă de omor şi deţinere ilegală de armă de foc.

Ministrul grec pentru protecţia cetăţeanului, Michalis Chrysochoidis, a recunoscut marţi seara că există lacune de securitate în unele tribunale, dar că, în ansamblu, Grecia este o ţară sigură.

Angajaţii EFKA au ieşit în stradă miercuri la o acţiune de protest în legătură cu problemele de securitate apărute în urma acestui incident armat, despre care au spus că reprezintă un "act de frustrare" a populaţiei faţă serviciile publice, afectate de lipsa de personal.