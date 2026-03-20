Ea a reacţionat astfel la un articol publicat de Axios conform căruia administraţia Trump are în plan ocuparea sau o blocadă a insulei Kharg pentru a face presiuni asupra Teheranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Trump ia de asemenea în considerare desfăşurarea a mii de soldaţi americani pentru a-şi consolida operaţiunea în Orientul Mijlociu, în timp ce armata americană se pregăteşte pentru posibili următori paşi în campania sa împotriva Iranului, au declarat un oficial american şi trei persoane familiarizate cu situaţia, potrivit Axios, citată de Agerpres.

De ce mica insulă Kharg este importantă

Insula Kharg este un mic relief stâncos situat la doar 15 mile marine (24 km) de coastele Iranului.

În ciuda dimensiunilor sale reduse, aceasta reprezintă una dintre cele mai importante componente ale infrastructurii energetice a Iranului.

Un atac al SUA asupra acestei insule mici, dar vitale, din nordul Golfului ar fi echivalent cu o lovitură directă la jugulara economică a Iranului.

Nouăzeci la sută din țițeiul Iranului ajunge printr-un terminal de pe insulă – transportat prin conducte de pe continent.

Trump a menționat în mod specific posibilitatea de a viza aceste conducte, dar a spus că până acum s-a abținut pentru a evita daune pe termen lung economiei Iranului.

„Putem face asta în cinci minute. Se va termina”, a spus Trump pe 16 martie. „Un singur cuvânt, și conductele vor dispărea și ele. Dar va dura mult timp să le reconstruim”.

Tancurile foarte mari – capabile să transporte până la 85 de milioane de galoane de petrol – pot acosta la digurile lungi ale insulei pentru a încărca petrolul. Coasta insulei este suficient de aproape de apele adânci, spre deosebire de coasta mai puțin adâncă a continentului.

Tankerele se întorc apoi pe Golful Persic și ies din Strâmtoarea Hormuz, îndreptându-se spre China – principalul cumpărător de petrol iranian.

Fiind un terminal pentru exportul de petrol iranian, insula reprezintă o sursă majoră de venituri pentru Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), scrie BBC.

Altfel, Donald Trump a estimat că Iranului i-ar trebui „zece ani” pentru a se reconstrui după ofensiva militară condusă de Statele Unite şi Israel.

Preşedintele american a asigurat, la postul MSBNC, că răsturnarea regimului actual nu constituie obiectivul principal al operaţiunii.

„Dacă plecăm acum, le va lua zece ani să se reconstruiască. Dar dacă rămânem mai mult timp, nu îşi vor mai reveni niciodată”, a declarat el, potrivit News.ro.